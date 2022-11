Primavera, le formazioni ufficiali di Lecce-Torino: Silva ancora titolare

Alle 11.00 la Primavera del Torino di Scurto scenderà in campo, per cercare di dare continuità alla vittoria con il Milan, contro il Lecce dell'ex tecnico granata Coppitelli. I giallorossi, sono reduci da una sconfitta contro la Roma, dunque cercheranno di riscattarsi. Tra la formazione granata, rientra Anton che prende il posto di Dellavalle in difesa. Per il resto non ci sono novità di formazione rispetto al Milan. Confermato Silva, alla seconda partita ufficiale con il Toro, tra i titolari dopo il buon esordio nella gara contro i rossoneri. Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.