Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari: Pellini all’esordio da titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari, quinta partita dei granata di Felice Tufano nella nuova stagione del campionato Primavera 1. Il Torino Primavera di Tufano scenderà in campo con il 3-5-2 in cui spicca la presenza di Pellini, titolare per la prima volta in maglia granata in Primavera 1 e la presenza di Ciammaglichella nell'undici iniziale. A sedersi in panchina sarà il secondo di Tufano, Alessio Talia dopo l'espulsione rimediata dal tecnico contro il Verona. Di seguito le formazioni di Toro e Cagliari per il match.