Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Udinese: Gabellini titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Udinese, gara valevole per la decima giornata del campionato Primavera 1. Tufano conferma il 3-5-2 con una formazione in gran parte simile a quella vista contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Tra i pali c'è Plaia. In difesa confermati Mendes e Mullen, Olsson torna titolare come braccetto destro al posto di Bianay Balcot. A centrocampo due cambi: Dimitri sostituisce l'indisponibile Marchioro sulla fascia destra e affianca Krzyzanowski, Acar prende il posto di Ciammaglichella nel reparto completato da Liema Olinga e Djalò. In attacco titolari Franzoni e Gabellini.