Primavera, le pagelle di Genoa-Torino 0-1: che bel gol di Gabellini

I voti dei protagonisti della Primavera del Torino vittoriosa a Genova contro il Genoa

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 10 novembre 2024 (modifica il 10 novembre 2024 | 15:09)

La Primavera del Torino vince 1-0 grazie al gol bellissimo di Gabellini dalla distanza. Secondo successo di fila per la squadra di Tufano, ancora una volta per 1-0. La classifica si fa sempre più interessante e la Primavera granata inizia a carburare sempre di più Risultato bugiardo a Genova comunque, il Toro avrebbe potuto vincere con uno scarto maggiore.

PLAIA 5: Il Genoa non calcia quasi mai in porta e per valutarlo serve guardare il suo lavoro in altre situazioni. Nelle uscite è sempre tempestivo e attento. Importante la chiusura che fa su Papastylianou all'85'. Al 92' l'errore più grave: era già ammonito e riceve il secondo giallo per un intervento in ritardo. I granata finiscono in dieci.

BIANAY BALCOT 7: Parte alla grandissima con una serie di letture difensive ottime e bravo anche nel far ripartire l'azione. Una delle sue migliori partite in granata sia a livello difensivo che nella fase di impostazione.

MENDES 7: Nuredini e Dorgu si scambiano spesso, lui è sempre molto attento su entrambi. Al 28' rischia il giallo, ma l'arbitro lo grazia. Ultima sbavatura di un match in cui è stato una garanzia.

MULLEN 7: Al 19' prende un giallo evitabile trattenendo la maglietta a Dorgu. Accompagna bene l'azione in avanti. Quando lo fa il Toro è spesso pericoloso. Bravo nel finale quando regala clamorosamente palla al Genoa e poi se la riprende immediatamente.

DIMITRI 6: In avvio ha subito la chance per sbloccare il match, ma da buona posizione la sua conclusione viene deviata. Il Genoa dal suo lato fatica a spingere e questo è anche merito suo. Esce causa infortunio. (53' ZAIA 6: Entra e va subito vicino al gol, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. Chiude tra i pali, ma per fortuna non deve praticamente mai sudare).

DALLA VECCHIA 6: Lavora sporco in mezzo al campo e in fase di interdizione si fa notare. Nel finale ha la chance di chiudere il match, ma Consiglio gli sbarra la strada.

LIEMA 6.5: In mezzo ha un gran lavoro da fare dal punto di vista difensivo, perché il Genoa ha qualità sulla trequarti. Lui gioca con pazienza e intelligenza. Fondamentale spesso anche in fase di uscita palla al piede dalla difesa.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Gioca con grinta e da leader, la sua partenza è ottima. Poi nel corso del secondo tempo inizia a intestardirsi troppo con alcune giocate personali. Tra queste però ci sono anche degli strappi di altissima qualità. Uno dei migliori in campo. (87' ACAR sv)

KRZYZANOWSKI 6.5: Difensivamente insuperabile, in avanti semina più volte il panico anche se non riesce a essere preciso nell'assist. Buonissima partita ed ennesimi segnali importanti lasciati da lui. Tra i tifosi c'è chi chiama una sua convocazione in prima squadra, sembra ancora presto, ma se continua così...

GABELLINI 7: I difensori del Genoa non lo mollano un secondo e allora lui si abbassa per trovare spazi, così trova la rete del vantaggio e che rete: tiro a giro da fuori area potente e preciso. Poco dopo fa anche ammonire Barbini. Ottima gara la sua. Il suo 4° gol stagionale ha un peso specifico importante e intanto lancia un altro segnale a Vanoli: lui vuole dare il massimo. (87' RABALLO sv)

FRANZONI 6: Gara di grande sacrificio. In avanti è ben chiuso dal Genoa e lui prova anche con soluzioni personali a fare la differenza. Non ha nessun pallone buono per segnare però. (74' DJALÒ 6: Entra bene in campo. Fa girare la palla e recupera possessi importanti).

ALL. TUFANO 7: Il Toro non subisce praticamente mai il gioco del Genoa. Il Toro non prende praticamente un tiro in porta dal Genoa. Il Toro non patisce neanche nel finale senza portiere e con l'uomo in meno. Il Toro vince ancora, mantiene la porta imbattuta e inizia a sembrare sempre più una squadra che possa sognare. Finita questa lista, non resta che fare i complimenti a Tufano e alla sua squadra. In campo c'erano tre ragazzi ieri in panchina in prima squadra e oggi catapultati in Primavera, risultato finale: tutti e tre sono tra i migliori in campo. Che bel lavoro che sta facendo.