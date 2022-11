Primavera, le pagelle di Lecce-Torino 2-3: Passador salva e Gineitis incanta

La Primavera del Torino vince sul campo del Lecce una partita folle. Dal vantaggio giallorosso al doppio sorpasso granata con tanto di rigore parato da Passador. In Salento succede di tutto e la gara sorride ai granata, bravi a non mollare fino all'ultimo secondo.

PASSADOR 7.5 : Incolpevole sul gol del vantaggio giallorosso, attento sul rigore (calciato comunque male) di Berisha. Bravo a non farsi sorprendere e a mantenere a galla la squadra. Nel secondo tempo dopo il 2-1 granata manda in corner una conclusione pericolosissima di Samek.

WEIDMANN 6.5 : Chissà che il gol contro il Milan non possa essere stata la svolta per la sua stagione. Assist contro il Lecce dopo una bella azione personale. Sta crescendo e si vede.

SILVA 5.5: Il Lecce lo mette in difficoltà, lui non brilla. Un passo indietro rispetto alla partita contro il Milan. (46' CACCAVO 6: Entra per dare un punto di riferimento in avanti e lo fa. Come sempre si sacrifica tanto per la squadra).