Primavera, le pagelle di Torino-Atalanta 1-0: Passador e Ciammaglichella superlativi

Ciammaglichella sigla il gol dei tre punti, Passador li salva dagli assalti della Dea

Redazione Toro News

PASSADOR 7: Si prende la copertina con una prestazione superlativa. Compie due parate difficilissime grazie alle quali il Torino ha portato a casa tre punti, la prima con i piedi su Roaldsoy evitando lo svantaggio ai granata, la seconda sul rigore in movimento di De Nipoti evitando la posta dimezzata.

DEMBELE 6: Un suo errore a fine primo tempo rischia di mandare in porta la Dea, Scurto gli chiede allora più attenzione e più collaborazione con i compagni. Si riscatta nella ripresa con l'assist per Ciammaglichella.

N'GUESSAN 6.5: Prestazione solida da parte del difensore francese, che non si prende grandi rischi e controlla la gara, anche nei momenti più tesi.

DELLAVALLE 6.5: Gli tocca Vlahovic, a lungo il cliente più ostico, ma non batte ciglio. Rischia di andare addirittura in rete con un gran destro dalla distanza e serve Savva quando colpisce la traversa. In difesa resta un punto fermo, importante l'apporto dato all'offensiva oggi.

OPOKU 5.5: Una prestazione a due volti. I suoi cross per il tridente offensivo sono precisi, ma in disimpegno si prende troppi rischi. Spazza due volte in modo poco accorto, lasciando due rigori in movimento alla Dea.

WEIDMANN 6: Ispira la prima azione granata, poi è spesso lui a far partire i contropiede dei granata. Esce dolorante nel finale (81' MARSHAGE sv: Esordio in Primavera dopo due presenze in Under 18)

RUSZEL 6: Solita prestazione solida, spende un giallo tattico a fine primo tempo per rimediare a un errore di Dembelé. Esce a inizio ripresa dopo l'ammonizione (45' RUIZ 5.5: Entra al posto dell'ammonito Ruszel e prende subito un giallo. Poi ordinaria amministrazione)

BARZAGO 6: Non fa in tempo a godersi la riconferma da titolare. Subisce tre interventi pesanti nel primo tempo e lascia il campo alla mezzora (33' SAVVA 6.5: Centra la traversa con un colpo di testa. Veloce e propositivo, è costretto a sacrificarsi per aiutare a difendere e lo fa bene)

DELL'AQUILA 5.5: Si vede solo a sprazzi, quando sfodera doti balistiche per sopravanzare Bertini dalla distanza. Per il resto si propone con poca continuità in avanti (45' CIAMMAGLICHELLA 7: Incide e decide, non solo per il gol siglato ma per un contributo da cui è difficile prescindere)

CORONA 6: Ha una grande chance nel primo tempo di testa, poi sempre meno e si adatta a una partita di sacrificio. Guadagna falli preziosi. (84' ANSAH sv)

NJIE 5.5: Un'imprecisione nel primo tempo rischia di mandare in porta Vlahovic, nella ripresa ha due chances ravvicinate su cui poteva fare di più. Dà sempre tutto, ma serve più concretezza specie quando le gare sono in bilico.

ALL. SCURTO 6.5: La condizione del Toro non è ancora ottimale, ma due vittorie di fila sono un segnale di ripresa. I granata possono crescere nel chiudere le partite ed essere più continui, ma l'intensità mostrata in campo è apprezzabile. I cambi ancora una volta gli danno ragione: Savva entra bene, Ciammaglichella è un punto fermo. Esce dal campo dopo il rosso: salterà sicuramente l'Inter alla prossima giornata, la speranza è di riaverlo contro la Roma in panchina.