Primavera, le pagelle di Torino-Fiorentina 0-1: granata poco incisivi sottoporta

Le pagelle della sfida tra Torino e Fiorentina

Irene Nicola Redattore 1 settembre 2024 (modifica il 1 settembre 2024 | 19:28)

Il Torino esce sconfitto dall'incontro con la Fiorentina e così non riesce a rialzarsi dopo il ko contro il Milan della scorsa giornata. I granata pagano la difficoltà a inquadrare la porta in un primo tempo positivo e gli errori di una ripresa sottotono. Di seguito le pagelle dei granata.

PLAIA 6.5: Attento nei primi minuti in cui qualche indecisione in difesa rischia di spalancare la porta al Toro. Poi diventa spettatore fino al 30' quando dice no a Caprini. In occasione del gol è sul palo dove c'è Scuderi, non è aiutato dalla difesa che lascia troppo spazio a Caprini e non può intervenire in tempo. Nel recupero si immola su Caprini tenendo il parziale sullo 0-1 e lasciando ancora qualche minuto al Toro per sperare nel pari.

OLSSON 6.5: Prima in maglia granata dopo il trasferimento dal Copenhagen, subito titolare come braccetto destro. Caprini gli dà qualche grattacapo nel primo tempo, ma è un cliente ostico e lo contiene. Si presenta bene alla prima da titolare, con pochissimo tempo alle spalle insieme al resto del gruppo. (67' FRANZONI 5.5: Subisce al 75' una spinta in area che è evidente ma non viene sanzionata. Per il resto tenta qualche incursione, ma non in modo particolarmente deciso. Non ha l'impatto che altre volte invece ha avuto partendo dalla panchina)

MENDES 6: Primo tempo di ordinaria amministrazione, è attento e fa buona guardia. Nella ripresa sbaglia poco e quando lo fa recupera.

BIANAY BALCOT 5.5: Tra i difensori è quello che dà maggior apporto all'offensiva, sganciandosi spesso dai compiti di contenimento per inserirsi o servire compagni con lanci mirati. A fine primo tempo si prende un rischio grande, Rossi lo salva. Nella ripresa lascia troppo campo a Caprini.

MARCHIORO 6: Nel primo tempo qualche cross da destra ben calibrato e una spinta buona, nella ripresa assume dopo i primi cambi di Tufano a trazione offensiva compiti più difensivi (87' DIMITRI sv)

DALLA VECCHIA 6: Nella prima metà di gara partecipa ai tentativi di incursione granata, non sempre trovando continuità. Troverebbe la rete del pari al 58', ma la girata in area parte da fuorigioco (76' GALANTAI 5.5: Paga la palla persa allo scadere del secondo tempo, Plaia evita il 2-0 ma la svista)

ROSSI 6: Regia accurata e un recupero decisivo nel finale di primo tempo, quando dopo un errore della difesa granata la Viola rischia di recuperare palla a due passi da Plaia. Nella ripresa meno preciso nelle linee di passaggio (67' TZOULIOU 6: Prima in maglia Torino, entra in un momento difficile in cui i granata non riescono a recuperare. Prova ad alzare il baricentro e dialoga bene con i compagni)

CIAMMAGLICHELLA 5.5: Ritorna in Primavera fresco d'esordio in Serie A, non gioca la sua miglior partita in termini di incisività. Non fa mai mancare l'apporto alla squadra, paga però qualche imprecisione sottoporta.

KZRYZANOWSKI 6: Riesce a ritagliarsi efficacemente spazio sulla corsia mancina, velocità e inserimenti sono nel suo bagaglio e lo fa vedere nella prima metà di gara. Cala nella ripresa, dove si vede invece qualche errore di precisione sui cross.

GABELLINI 5.5: Nel vivo dell'attacco del primo tempo, ma sottoporta non riesce a trovare la mira. Prima Vannucchi è bravo a murarlo, poi un tap-in mancato e l'occasione più ghiotta a rimorchio da centro area sparata altissimo. Nella ripresa è in ombra.

NJIE 5.5: Partita a due facce. Incontenibile nel primo tempo, confeziona la prima occasione granata e pesca poco dopo Ciammaglichella; è difficile da contenere in velocità per la Fiorentina. Nella ripresa si vede invece troppo poco, gli manca continuità.

ALL. TUFANO 5.5: Il Torino non riesce a raccogliere quanto seminato di buono nel primo tempo, giocando una ripresa sottotono per concretezza sottoporta nei tentativi di rimonta. Risultato a parte, la Primavera è all'inizio del suo percorso, ha cambiato impostazione tattica e inserito nuovi volti che hanno bisogno di tempo per ambientarsi. Fin qui il Toro ha raccolto poco e contro la Fiorentina paga un secondo tempo poco incisivo. Il tempo aiuterà a oliare i meccanismi e permetterà di stabilire equilibri nuovi.