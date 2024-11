Primavera, le pagelle di Torino-Lazio 3-1: Siviero salva, Acar inventa

I voti dei ragazzi di Tufano dopo il successo contro i biancocelesti

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 24 novembre 2024 (modifica il 24 novembre 2024 | 13:31)

La Primavera del Torino vince il big match contro la Lazio per 3-1 e lo fa con una prestazione importante. I biancocelesti sono un avversario ostico che portano i granata a soffrire a più riprese, ma alla fine viene fuori la qualità della squadra di Tufano. Ottima prestazione di Siviero tra i pali, così come quella di Acar che mette lo zampino nei primi due gol del Toro. Raballo e Franzoni sono decisivi sotto porta, mentre da segnalare il ritorno di Perciun in campo.

SIVIERO 7: Nel primo tempo salva il Toro più volte con interventi decisivi. Nel finale sul 2-1 salva miracolosamente su Marinaj. Ha sostituito più che egregiamente Plaia.

OLSSON 5.5: Quando la Lazio alza i giri del motore lui fatica un po' e perde quelle iniziative che aveva fatto vedere in avvio di partita. Quando Baldè lo punta va in difficoltà, la velocità del 20 biancoceleste d'altronde è notevole.

MENDES 5.5: Dopo un buon primo tempo, in avvio di ripresa si fa bruciare sul tempo da Baldè che deposita in rete il gol del pari.

MULLEN 6: D'Agostini lo mette in difficoltà più volte. Appena esce il 9 della Lazio, contro un avversario meno fisico torna a giocare ai suoi livelli e si fa vedere spesso anche in avanti.

DIMITRI 6: In fase offensiva è una spina nel fianco per Milani, che viene spesso impegnato. In fase difensiva fatica di più. In avvio di ripresa riesce la giocata dell'imbucata tanto provata e lui regala l'assist per Franzoni. (66' ZAIA 6: Deve coprire sul lato destro dove la Lazio crea di più A parte un tacco che stava aprendo a spazi interessanti per i biancocelesti, gioca una buona gara).

DALLA VECCHIA 5.5: Nel primo tempo perde un pallone velenoso che poteva aprire al pari della Lazio. La sua è una partita di tanto lavoro sporco, perché la Lazio muove bene palla e giocatori ed è difficile per lui trovare riferimenti. Prende un giallo evitabile.

LIEMA OLINGA 6: Tanti, forse troppi passaggi per linee orizzontali nel primo tempo. Sa comunque dettare i tempi e fare filtro.

ACAR 7.5: Il primo pallone che tocca è un cross perfetto per Raballo, poi continua a sfornare tra situazioni di palla in movimento e di palla inattiva. Il gol del 2-1 nasce di nuovo da una sua giocata: lancio per Dimitri che fa la sponda al centro. (66' DJALÒ 6: Entra bene in campo, gestendo palloni complicati e aiutando la squadra a uscire dal pressing della Lazio).

KRZYZANOWSKI 6: Dal suo lato la Lazio spinge spesso e lui deve stare molto attento dietro. In avanti si vede meno del solito, ma quando lo fa trova giocate interessanti. (90+2' DESOLE SV).

RABALLO 7: Parte come meglio non si poteva: cross al bacio di Acar e lui di testa al primo pallone toccato buca Renzetti. Nel finale ha la chance di andare per il raddoppio, ma viene chiuso e lui non sfrutta nel miglior modo gli spazi che si aprono. (66' PERCIUN 7: Torna in campo dopo l'infortunio e lo fa in grande stile. Trova una serie di giocate di qualità e il gol del 3-1 è merito suo: se ne va via con una serpentina maradonesca e dal suo tiro arriva il tap-in di Franzoni).

FRANZONI 7.5: Con Raballo in campo lui è chiamato a un lavoro di sacrificio maggiore. Quando deve mettere qualità lo fa. Bello lo scambio nel primo tempo con Dalla Vecchia. Sua la rete nel traffico del 2-1, così come quella che chiude i conti. Gioca 10 partite nell'arco di una singola partita: fa sponde, soffre, si sacrifica e sa farsi trovare pronto nel momento del bisogno.

ALL. TUFANO 7: Il suo Toro sa soffrire e vince contro una Lazio davvero molto forte. Il ritorno di Perciun è la notizia migliore, perché trova più imprevedibilità in avanti. Gabellini è ai box per un problema fisico e lui punta sul tandem Franzoni-Raballo che regala la vittoria ai granata. Nel finale chiede ai suoi di soffrire e lo fanno bene.