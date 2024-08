Primavera, le pagelle di Torino-Sampdoria 2-1: Gabellini partita totale

Le pagelle dei torelli di Tufano dopo l'esordio casalingo contro i blucerchiati al Valentino Mazzola di Orbassano

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 17 agosto - 20:21

La Primavera del Torino supera 2-1 la Sampdoria con una partita dai due volti: nella prima frazione granata perfetti e nella ripresa sono apparsi più in difficoltà complice anche un comprensibile calo fisico. Migliore in campo Gabellini, che domina in avanti e lavora bene per la squadra.

PLAIA 6.5: Prima con i granata per Plaia, che durante la prima frazione non è mai chiamata in causa se non per qualche uscita. Proprio in questo fondamentale si mette in mostra più volte. La prima parata la fa al 63' su Balde.

BONADIMAN 5.5: Inizia bene, poi prende un giallo evitabile che lo mette in difficoltà per il resto della gara, gestita comunque per larghi tratti molto bene. Fondamentale in avvio di ripresa su Ntanda. Suo il fallo del rigore cercato e realizzato da Leonardi. Molto generoso il penalty, ma lui poteva gestire meglio la situazione.

MENDES 6: Parte con molta personalità: anticipa, imposta e detta i tempi. Per lui questa sarà una stagione importante, perché chiamato a recitare il ruolo di leader difensivo. In avvio di ripresa sbaglia due volte in fase di impostazione facendo rischiare i suoi. Poi prova a farsi perdonare con un destro potente, ma la sfera esce di poco.

DESOLE 6.5: Nell'uno contro uno patisce la fisicità degli avversari, ma appare sicuro in fase di impostazione e nelle letture difensive.

MARCHIORO 6: Parte con qualche errorino, ma è una questione di pochi secondi perché al 12' dà una palla meravigliosa a Perciun che vale il gol del moldavo. La sua è una buona prestazione.

DALLA VECCHIA 6: Prima partita ufficiale da capitano della Primavera, un attestato di stima importante per il ragazzo sempre più centrale nel progetto granata. Al 25' si divora il gol del potenziale 2-0.

ROSSI 6.5: All'esordio in Primavera 1, lui che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Toro. Nelle prime battute appare più in difficoltà in fase di non possesso, mentre in impostazione sembra più sicuro. Al 25' il Toro ha tre occasioni una sola azione ed è tutto merito di una sua bellissima apertura. Fondamentale per i granata quando vogliono uscire palla a terra o quando vogliono palleggiare. (61' MULLEN 5.5: Nel momento di difficoltà granata Tufano lo inserisce per aumentare il peso del centrocampo. È ancora indietro di condizioni, come si era visto al Mamma e Papà Cairo.

PERCIUN 7: La sua stagione parte benissimo: suo il primo gol dell'anno dei granata ed è subito una super rete. Neanche un minuto dopo e va vicino al raddoppio, ma il palo gli dice no. Esce anzitempo zoppicando, non una buona notizia. (38' ACAR 6: Ha caratteristiche diverse rispetto a Perciun, lui comunque entra bene. A inizio ripresa dà una bella palla a Krzyzanowski, che viene poi anticipato. dal 88' KIRILOV SV: Entra ha subito la chance di chiudere il match, ma non la sfrutta).

KRZYZANOWSKI 6: Prima in Italia per lui, che nel Mamma Cairo ha fatto vedere cose molto interessanti. È sua la prima chance del match, ma da buona posizione non inquadra lo specchio. In fase di impostazione si vede che è ancora un po' spaesato, mentre in quella difensiva è apparso affidabile.

FRANZONI 7: Fa tanto lavoro sporco, ma alla prima chance buona non sbaglia: apre il piattone e segna. Per il resto non si vede moltissimo, ma il suo apporto non l'ha fatto mancare. (61' CONZATO 5.5: Esordio in Primavera con qualche difficoltà, ma entra in un momento complicato della partita per un attaccante visto che di palloni in avanti se ne vedono pochi. A 7 minuti dal termine la chance ce l'ha da posizione defilata e non impegna Rodolfo. Lui comunque cresce nel corso della sua partita).

GABELLINI 7: Subito bravo al primo pallone toccato nell'aprire per Krzyzanowski. Lavora sin da subito molto bene spalle alla porta. Nei momenti di difficoltà il suo lavoro di protezione palla è ossigeno per i compagni. Nel finale è bravo a dare a Conzato una buona palla, che il compagno non capitalizza. Fondamentale fino all'ultimo secondo nel lavorare per i compagni.

ALL. TUFANO 6.5: Un esordio con un retrogusto dolce per Tufano, che alla prima ufficiale sulla panchina del Toro incrocia il suo passato: quella Sampdoria con la quale ha anche esordito in Serie A. La sua squadra è dai due volti: il primo tempo è perfetto, il secondo meno. Un calo fisico vistoso che alla prima di campionato è più che comprensibile. Il suo Toro comunque ha messo in mostra idee e solidità. È un bel buongiorno per la gestione Tufano.