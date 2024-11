Primavera, le pagelle di Torino-Udinese 1-0: è ancora Raballo decisivo per i 3 punti

I voti dei ragazzi di Tufano dopo il successo contro l'Udinese

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 4 novembre 2024 (modifica il 4 novembre 2024 | 16:29)

La Primavera del Torino vince contro l'Udinese grazie alla rete di Raballo, che aveva già deciso con un suo gol il derby. Buona prestazione dei granata, che creano tanto e riescono a segnare solamente nel finale. Tufano può essere soddisfatto, questo gruppo sta crescendo molto e le prestazioni sono sempre migliori, così come il gioco che sta diventando sempre più convincente.

PLAIA 6.5: Molto reattivo al 12' quando in uscita anticipa Bonin, poi si ripete sullo stesso nel finale di primo tempo. Ennesima partita in cui dimostra di avere grande talento.

OLSSON 6.5: Buon lavoro in copertura, ma soprattutto appare più sicuro di sé in proiezione offensiva. Spesso si lancia in avanti per aiutare a costruire. Sfortunato nella ripresa quando prende una doppia traversa.

MENDES 7: Chiamato al compito più difficile: fermare Pizarro che ha già tante presenze e gol in prima squadra ai tempi del Colo-Colo. Il cileno non segna e lui riesce anche a creare per i compagni. Ottima partita.

MULLEN 6.5: Ormai è assodato: in questo ruolo rende alla grande. È forse il meno pulito in fase di chiusura, ma gioca una partita di grande attenzione.

DIMITRI 5.5: Spinge e prova a fare la differenza. Si vede qualche buono spunto anche nell'uno contro uno. Spesso però ha la meglio Bozza. (71' ZAIA 6: Entra e non rischia nulla. Si fa vedere anche con alcune sgroppate interessanti).

ACAR 6.5: Pronti, via e con una bella giocata manda in profondità Franzoni. Spesso quando il Toro è pericoloso l'azione passa dai suoi piedi e dalle sue intuizioni. Si vede meno nel finale di secondo tempo, ma tra i migliori dei suoi. (80' TZOULIOU 6.5: Entra e prende la traversa, per fortuna dei granata sul proseguo dell'azione è arrivata la rete di Raballo).

DJALÒ 6: Si alterna con Liema in cabina di regia. Sta crescendo e sta diventando importante nell'uscita palla a terra dalle situazioni di pressing avversario. (60' DALLA VECCHIA 6: Molto bene negli inserimenti offensivi. In uno di questi si divora il gol del vantaggio: come Franzoni e Gabellini manda di poco fuori. Ha una chance anche nel finale. Il suo rientro è davvero fondamentale).

LIEMA OLINGA 6: Parte bene regalando una sfera interessante a Krzyzanowski. In fase di interdizione fa vedere le solite qualità: è attento e fondomanetale. Sta crescendo molto in costruzione. (71' ROSSI 6: Entra con voglia di confermare le buone sensazioni lasciate dalla gara di Coppa Italia e si vede. Qualche pallone sbagliato, ma a gara in corso è difficile leggere la partita).

KRZYZANOWSKI 6: Subito due discese sulla fascia, ma non riesce a trovare i compagni. Poi l'Udinese inizia a coprirsi meglio dal suo lato e fatica a mettersi in mostra. Nel finale chiude alcune azioni avversari con interventi decisivi.

GABELLINI 6: Al 17' ha la super chance di sbloccare la gara dopo un lancio perfetto di Mendes, ma manda fuori. L'impegno non è mancato per tutta la gara, come chiedeva Vanoli. Il suo lavoro spalle alla porta è fondamentale per la squadra.

FRANZONI 5.5: La prima chance del match è sua, ma non inquadra la porta per una questione di centimetri. Nel finale di primo tempo a tu per tu con Cassin spara centrale. Errori non da lui, che quest'anno era stato perfetto in area di rigore. (80' RABALLO 8: Entra e segna: gol di voglia e determinazione. Seconda rete dopo il derby).

ALL. TUFANO 7: L'Udinese è una squadra complicata da affrontare, a maggior ragione se inserisce tra i titolari un attaccante che fino a pochi mesi fa giocava in Copa Libertadores. I suoi non subiscono gol, creano tanto e vincono solamente di misura perché sotto porta hanno sbagliato qualcosina. Il ritorno alla vittoria in campionato è importante, la prestazione ancora di più, perché la partita è stata letta bene dai suoi. Da sottolineare anche lo spirito: i suoi ragazzi non hanno mai mollato.