Primavera, le pagelle di Verona-Torino 5-3: i granata pagano gli errori

Le pagelle dei granata dopo la partita contro il Verona

Irene Nicola Redattore 16 settembre - 18:39

Il Torino Primavera cade contro il Verona in una gara a più volti, in cui i granata vengono rimontati. Il doppio vantaggio del Toro viene annullato dagli scaligeri, che nella ripresa alzano la qualità e sfruttano gli errori granata. Finisce 5-3 a Verona. Di seguito le pagelle della Primavera di Tufano.

PLAIA 5.5: Paga nella valutazione l'errore che ha portato al 4-2 del Verona. Sbaglia e il doppio svantaggio è pesante sui granata, ma vanno sottolineati anche i tanti interventi determinanti in positivo nel corso della partita. Il parziale avrebbe potuto essere ancora più pesante senza le sue parate a ripetizione su Agbonifo e Luna, sugli altri gol inoltre non ha colpe.

BONADIMAN 5: Trova poca continuità di rendimento nel corso della gara, alternando interventi più precisi a disattenzioni. Si vede poco in costruzione. In occasione del quinto gol lascia libero Pavanati a due passi da Plaia, facendosi prendere il tempo.

OLSSON 5.5: Per lunghi tratti amministra senza particolari pecche e mette ordine nei momenti più confusionari, nel finale tuttavia paga il tempo del duello con Agbonifo involato in porta. Rosso, cartellino pesante in vista della prossima uscita.

DESOLE 5: Se la vede a lungo con Agbonifo, l'uomo più pericoloso tra gli scaligeri. Con il passare dei minuti gli lascia troppo campo permettendo di creare più di un pericolo. Al 23' commette un'ingenuità nel duello con Luna e concede un calcio di rigore al Verona. Dopo l'errore, pur in una situazione difficile, prova a rifarsi e alza la testa anche in impostazione.

MARCHIORO 6: Non fa mai mancare l'apporto in corsa, per quanto non sempre preciso al momento delle scelte. Nella ripresa bravo invece a pescare Raballo per il gol che tiene in vita i granata prima della spallata di Pavanati al match.

DALLA VECCHIA 5.5: Porta avanti il Toro siglando l'1-0, si fa trovare al posto giusto al momento giusto e deve solo imbucare in rete il primo gol della stagione. Soffre anche lui tuttavia l'irruenza dei centrocampisti scaligeri e insieme a Mahari paga nel confronto tra le linee (85' GALANTAI sv)

MAHARI 5: Partita complicata a centrocampo. Il Verona riesce progressivamente a imporre il proprio ritmo e mandare in affanno i granata trovando poca schermatura in opposizione (59' LIEMA 6: Entra in un momento delicato, esordio in Primavera 1. Prova comunque a reggere l'urto e farsi vedere)

KRZYZANOWSKI 6: Supporta la catena di sinistra nelle offensive con corsa e iniziative che si rivelano positive. Segue bene lo sviluppo delle azioni e infatti è al posto giusto per il tap-in del momentaneo 2-1, primo gol in maglia Torino. Può crescere nel supporto alla fase difensiva (85' ATLEE sv)

FRANZONI 6.5: Marcato stretto, ma quando trova campo è decisivo. Così è al 9' quando da una sua discesa nasce il vantaggio granata. Entra anche nell'azione del secondo gol, servendo l'assist per Krzyzanowski. Tra i più positivi (80' CONZATO sv)

GABELLINI 6.5: A lungo è ispiratore delle iniziative offensive granata più che finalizzatore. È una veste in cui pare trovarsi a proprio agio, dai suoi piedi parte infatti l'iniziativa che porta al secondo gol granata. Gli manca qualcosa in termini di score personale. Nel finale prova a dare la spinta nonostante le difficoltà e l'inferiorità numerica.

DIMITRI 6: Esordio da titolare in Primavera 1, sua la prima occasione granata con un colpo di testa non facile. Tenta una conclusione dal limite respinta da Magro a metà primo tempo. Con il passare dei minuti perde di centralità nelle trame offensive, avrà modo di crescere sotto questo punto di vista (59' RABALLO 6.5: Ingresso più che positivo. Appena entrato prova a dare la scossa con un colpo di testa. Ci riesce al 65' con il diagonale preciso che vale il momentaneo 4-3. Il suo gol, il primo in Primavera 1, è l'ultimo tentativo di rimonta per il Toro).

ALL. TUFANO 5: Terza sconfitta per il Torino. Al di là degli episodi e delle assenze, i granata sembrano ancora dover trovare il proprio equilibrio. Fino alla scorsa giornata il neo era stata la produzione offensiva, che a Verona invece ha funzionato. Troppi gli spazi concessi invece a centrocampo e gli errori dietro anche hanno pesato. L'inizio è complicato, serve l'inversione di rotta per trovare fiducia e acquisire certezze.