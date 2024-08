Primavera, Milan-Torino 2-0: granata sciuponi e pasticcioni

Primavera, Milan-Torino: il secondo tempo

Alla ripresa il Milan prova subito a sorprendere il Toro, ma deve fare i conti con la risposta pronta di Plaia. Al 52' il primo cambio di Tufano: fuori Desole, zoppicante dopo un contrasto, dentro Conzato. Subito dopo risponde il Toro, all'attacco con furia e decisione: Plaia rinvia e fa correre Dalla Vecchia, che si lancia in un coast-to-coast e viene fermato al tiro solo da un colpo di reni di Mastrantonio. Corner e ancora Torino con Conzato che tenta la conclusione girandosi in area, Mastrantonio mura, Dalla Vecchia arriva per il tap-in ma sbaglia da due passi e si dispera. La Primavera granata non trova il pari, ma si galvanizza e inizia a fare la partita. Mendes ci prova dalla distanza all'ora di gioco, Kirilov viene murato dal limite e poi anche dall'altezza del dischetto. Le occasioni si susseguono una dietro l'altra, manca però precisione ancora al 65' quando Gabellini si incunea in area ma non riesce a superare Mastrantonio. Al 70' Tufano spende il secondo cambio: Rossi lascia il posto a Mahari. Subito dopo un altro gol sfiorato: Gabellini si apre a sinistra e si invola poi crossa in mezzo all'area dove arriva Kirilov che tenta il tap-in al volo senza trovare lo specchio. Il Milan non riesce più a creare e cala vistosamente, il Toro si danna ma non ne approfitta e il tempo scorre. Per gli ultimi dieci minuti Tufano dà spazio anche a Pellini, Acar e Raballo. L'assalto granata però non si concretizza perché all'86' si chiudono i giochi. Bonomi si lancia in contropiede approfittando del campo aperto lasciato dai granata, sbilanciati in avanti. Plaia esce dall'area per sfidarlo nell'uno contro uno, ma non lo ferma. Accorre allora Bonadiman, che in area di rigore atterra Bonomi. Il direttore di gara assegna il penalty con ampie proteste del Torino che chiede il fuorigioco di Bonomi sul nascere del contropiede. La decisione non cambia: penalty e dal dischetto Bonomi spiazza Plaia. I cinque minuti di recupero non bastano ai granata per tentare di cambiare la propria sorte, compromessa dopo il 2-0. Stop per il Torino, il primo nella nuova stagione.