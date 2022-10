Primavera, Montero post Torino-Juventus 3-4: “La mentalità è fondamentale”

"Il segreto è la mentalità dei giocatori. Noi sapevamo che affrontavamo una squadra importante, meritatamente prima in classifica perché abbiamo visto tutte le partite del Toro e sappiamo come gioca. Nel primo tempo siamo entrati un po' lenti nella manovra e non abbiamo vinto tanti duelli. Loro hanno una statistica molto buona sulle occasioni create e i gol fatti. Nel secondo tempo abbiamo parlato tranquillamente negli spogliatoi e abbiamo sistemato i duelli. Il calcio è tutto duello e vincerli aiuta molto. Noi abbiamo 17 giocatori in nazionale e questo significa che abbiamo qualità. Io sono convinto che la partita l'abbiamo fatta noi nel bene e nel male perché i gol sono stati colpa nostra e poi perché nel primo tempo, nonostante non abbiamo fatto bene, abbiamo segnato e creato. Nel secondo tempo abbiamo poi sfruttato meglio le occasioni: io sono convinto che il risultato sia meritato."