Primavera, Roma-Torino 1-1: i granata strappano un punto in dieci uomini

Il Torino Primavera porta a casa un punto dalla trasferta di Roma: granata in dieci per l'ultima mezzora

Irene Nicola

Nervi tesi, risultato in bilico fino all'ultimo e 1-1 finale tra Torino e Roma. Gara complicatissima quella disputata a Roma per i granata di Scurto, che passano in vantaggio con Gineitis e vengono poi raggiunti da Cassano. L'evento che cambia la partita è il rosso ad Anton. In dieci, di fronte a una Roma arrembante, il Toro regge l'urto e strappa un punto importante nell'ennesimo big match, restando ancora imbattuto in campionato.

Primavera, Roma-Torino: le scelte

Giuseppe Scurto ripropone il solito 4-3-1-2, in cui però c'è una novità. Fuori Weidmann, apparso non brillantissimo nelle prime uscite in maglia granata, e dentro lo scalpitante Dell'Aquila, pur alle prese con la pubalgia. Per il resto tutte conferme rispetto alla squadra che ha battuto l'Inter. Passador in porta, davanti a lui la coppia di centrali N'Guessan e Anton; completano il reparto i terzini Dellavalle e Dembele. Centrocampo a tre con Ruszel in mezzo e mezzale Gineitis e Antolini. Davanti a Dell'Aquila la coppia di attaccanti è composta da Caccavo e Jurgens.

Primavera, Roma-Torino: il commento

Si parte con un brivido per il Torino, perché Pisilli costringe Passador a un tuffo al 2'. Dall'angolo in favore dei giallorossi nasce la prima incursione granata in contropiede, con Caccavo e Jurgens che però non si trovano. La fretta sembra essere cattiva consigliera per il Toro, che cede il possesso ai giallorossi. Pian piano i granata escono fuori, provando a farsi vedere al quarto d'ora con Caccavo, innescato da Dell'Aquila: il 9 di Scurto conclude però troppo debolmente tra le braccia di Baldi. E' un Toro che punta più sulle ripartenze che sulla costruzione e trema ancora quando con una disattenzione rischia di innescare Missori, mura Passador. Un errore che dà linfa ai granata, che tentano lo strappo. Al 24' il Torino passa in vantaggio. Ruszel cerca con un lancio lungo millimetrico Dembele sulla destra, l'esterno parte in velocità e calcia addosso a Baldi, che non respinge. Sul pallone si avventa Gineitis che insacca e sigla l'1-0. La Roma continua a tenere in mano il pallino del gioco e trova il pareggio al 43' con Cassano. Posizionamento non ottimale della difesa granata, con Satriano libero nella zona di competenza di Anton e Dellavalle di arrivare al tiro. I giallorossi prendono fiducia, ma finisce qui il primo tempo e il Toro ha tempo di riorganizzarsi.

Alla ripresa, Scurto conferma tutto l'undici titolare. Si rivede un Toro più offensivo, che parte subito con una ripartenza lampo guidata da Caccavo e Dell'Aquila, ad andare al tiro è poi Jurgens, che conclude alto. Al 53' Caccavo ha la sua prima chance, ma conclude centrale. Subito dopo Scurto fa tre cambi: Dell'Aquila, Caccavo e Antolini fuori, dentro Weidmann, Ansah e D'Agostino. Alla mezzora però gli animi diventano più tesi, N'Guessan si fa ammonire con un fallo di reazione a gioco fermo. Subito dopo al 64', Anton interviene in scivolata fuori area e viene ammonito, poi arriva anche il rosso per protesta. Torino in dieci uomini, con metà secondo tempo da giocare. Scurto corre allora ai ripari togliendo Jurgens e coprendosi con Gaj. Pur dovendosi difendere, i granata provano anche a spingere con Ansah e Gineitis. Finale di sofferenza: a 10' dalla fine Pagano si divora un gol davanti a Passador, e poi il portiere granata si immola su Cassano. Nel finale tutti i granata si chiudono per evitare di subire la beffa, la Roma cresce inevitabilmente ma senza trovare la rete. Finisce quindi 1-1, il Toro si aggancia al gruppo di testa della classifica.

Primavera, Roma-Torino: il tabellino

ROMA-TORINO 1-1

Marcatori: 24' Gineitis (T), 42' Cassano (R)

ROMA: Baldi, Missori (85' Louakima), Foubert-Jacquemin, Chesti, Pisilli, Cassano, Oliveras Codina (59' st Falasca), Faticanti (59’ Vetkal), Satriano, Costa (59’ st Koffi), Tahirovic (55’ st Pagano). A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Cherubini, Pellegrini, Misitano, D'Alessio, Majchrzak, Silva, Ciufferi, Graziani. Allenatore: Guidi.

TORINO(4-3-1-2): Passador; Dembele, Anton, N'Guessan, Dellavalle; Antolini (54' D'Agostino), Ruszel (87' Rettore), Gineitis; Dell'Aquila (53' Weidmann); Caccavo (53' Ansah), Jurgens . A disposizione: Hennaux, Brezzo, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Njie, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Ammoniti: 7’ Costa (R), 60' N’Guessan (T), 97' Chesti (R)

Espulsi: 65' Anton (T)