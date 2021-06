Primavera Sampdoria-Torino, formazioni ufficiali: problema per Greco, c’è Nagy

L'11 iniziale dei granata nella sfida decisiva di Genova contro la Sampdoria

Il Torino di Coppitelliper la gara della verità contro la Sampdoria si affiderà al 4-3-3: in avanti il tridente composto da Lovaglio, Cancello e La Marca. Vianni, dunque, non sarà della gara e al suo posto Coppitelli punta su Lovaglio. Kryeziu viene preferito a Di Marco. Spina torna dalla squalifica sempre nel pacchetto arretrato, dove invece non ce la fa Greco. Inizialmente annunciato nell'11 iniziale, si è fermato durante il riscaldamento per un problema muscolare e al suo posto giocherà Filip Nagy. D'altro canto avevamo anticipato su Toro News, come Greco non fosse al top della condizione e a prescindere non era sicuro di partire come titolare.