Primavera, Sassuolo-Torino 3-2: granata puniti nel recupero

Il Torino Primavera dopo una gara in rimonta sul Sassuolo cade nel recupero. In Emilia termina la striscia positiva di quattro vittorie consecutive

Irene Nicola Redattore 27 ottobre - 15:11

Il Torino Primavera va ko contro il Sassuolo. Una sconfitta amara, arrivata dopo una gara all'inseguimento e alla ricerca della rimonta, che all'88' sembrava raggiunta con il 2-2 siglato da Dalla Vecchia. Poi il recupero e la sofferenza, fino all'errore finale che impedisce ai granata di uscire dallo stadio Ricci di Sassuolo con un punto. Finisce 3-2 in Emilia: Knezovic regala i tre punti alla squadra di Bigica. La Primavera granata interrompe il filotto di quattro successi consecutivi portato avanti nell'ultimo mese di campionato.

Primavera, Sassuolo-Torino: le scelte — Felice Tufano ritrova tanti giocatori per la sfida con il Sassuolo. Tra i pali c'è sempre Plaia. In difesa rientra Bianay Balcot, impiegato come braccetto destro nel reparto completato da Mendes e Mullen. In mezzo al campo vengono confermati Djalò in cabina di regia e Liema come mezzala a destra, la sorpresa è il ritorno di Ciammaglichella, schierato mezzala a sinistra. Sugli esterni nessuna sorpresa: Marchioro e Krzyzanowski partono dal 1'. Infine il duo d'attacco: Franzoni torna a fare coppia con Gabellini, di ritorno dopo le prime convocazioni con Vanoli.

Primavera, Sassuolo-Torino: il primo tempo — Sassuolo e Torino vanno ad alta intensità fin dai primi minuti di partita con continue offensive. La prima mossa vera e propria è però della Primavera granata. All'11' cross al bacio di Marchioro dall'out di destra per la testa di Ciammaglichella, che per un niente manca la porta. I granata cercano con insistenza l'offensiva e ci riprovano poco dopo con Franzoni, innescato da Gabellini, murato da Macchioni al momento del diagonale in area. Il Sassuolo a lungo spinge senza essere particolarmente pungente, ma la situazione si ribalta al 21'. Knezovic si invola sulla corsia mancina in contropiede e cerca con un cross millimetrico Sandro, che sbuca in area alle spalle di Mullen e di testa incorna per l'1-0 neroverde. Dopo lo svantaggio, il Toro cerca di riprendere le fila mettendo ordine e puntando meno sulle verticalizzazioni lampo. Gabellini cerca il pareggio con un tiro intercettato, poi alla mezzora ci prova anche Djalò, ma anche lui viene murato. Il Sassuolo si compatta e quando trova varchi si rende nuovamente pericoloso. Al 34' così i neroverdi vanno a un passo dal raddoppio: Bruno sbuca in area alle spalle della difesa granata e a due passi dalla linea di porta va di testa a botta sicura, trovando però il muro di un gigantesco Plaia. Il Toro non si affaccia con continuità dalle parti di Scacchetti, almeno non fino al 43' con il colpo di testa di Gabellini su cross di Krzyzanowski. All'intervallo, il Sassuolo resta avanti di una rete.

Primavera, Sassuolo-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa il Sassuolo parte meglio, il Toro invece è impreciso e meno cattivo rispetto al primo tempo. Parlato prova ad approfittarne, con un tiro che si rivela troppo centrale e di facile presa per Plaia. Una leggerezza condanna però i granata al 51'. Mendes non gestisce bene un disimpegno, gli emiliani vanno allora in pressione. Il pallone arriva da Bruno al limite dell'area, che va al tiro: Plaia si distende e allontana verso il corner, ma sulla linea di fondo c'è Sandro che imbuca il tap-in per la doppietta personale. Il colpo che potrebbe affondare il Torino, ne fa uscire tutto l'orgoglio ferito. Nel giro di 60'' i granata pareggiano: ennesimo cross di Krzyzanowski da sinistra, Djalò si inserisce in area e di testa sigla il 2-1 che accorcia le distanze e riapre la partita. Il gol finalmente trovato dà spinta alla squadra di Tufano, che si lancia a testa bassa alla ricerca del pari. La prima occasione per raggiungerlo arriva già al 55' quando Ciammaglichella con un filtrante mette Gabellini a tu per tu con Scacchetti, che si supera. All'ora di gioco Tufano interviene dalla panchina con il primo cambio: Olsson entra al posto di Marchioro. Bianay Balcot scala quindi a esterno di centrocampo, mentre il danese si posiziona nel consueto ruolo di braccetto. Al 70' altri due cambi tra le fila granata: fuori Ciammaglichella e Franzoni, dentro Dalla Vecchia e Raballo. Restano ancora venti minuti al Torino per cercare di portare a casa il pareggio. Il Sassuolo resta comunque in controllo e prova a sfruttare la stanchezza Toro e gli spazi che si aprono per trovare il terzo gol: ci prova Knezovic, Plaia mura. All'82' le ultime carte di Tufano: dentro Acar e Dimitri, fuori Liema e Bianay Balcot. I granata devono scoprirsi, ma non rinunciano ai tentativi di strappare un punto. E il coraggio alla fine paga: Krzyzanowski sforna l'ennesimo cross dalla sinistra, Dalla Vecchia di testa insacca il 2-2 e dà vigore al Toro. Ma la partita non è finita e purtroppo la gioia dei granata si trasforma in delusione nei quattro minuti di recupero. Knezovic prima scheggia il palo sfiorando il colpo del ko, poi si rifà subito dopo al 91' dopo un'azione di prima dei neroverdi insaccando alle spalle di Plaia, che sbaglia e si fa sfuggire il pallone tra le mani nel momento decisivo. Finisce 3-2 a Sassuolo, dopo un mese il Torino va ko.

Primavera, Sassuolo-Torino: il tabellino — SASSUOLO-TORINO 3-2

Marcatori: 21' Sandro (S), 51' Sandro (S), 52' Djalò (T), 88' Dalla Vecchia (T), 91' Knezovic (S)

SASSUOLO: Scacchetti; Benvenuti, Macchioni, Knezovic, Leone, Sandro (86' Minta), Weiss (70' Seminari), Lopes, Bruno (64' Vedovati), Barani (86' Benvenuti T.), Parlato. A disposizione: Vigano’, Daldum, Negri, Tomsa, Sibilano, Mussini, Frangella. Allenatore: Bigica

TORINO (3-5-2): Plaia; Bianay (82' Dimitri), Mendes, Mullen; Marchioro (63' Olsson), Liema (82' Acar), Djalò, Ciammaglichella (70' Dalla Vecchia), Krzyzanowski; Gabellini, Franzoni (70' Raballo). A disposizione: Siviero, Pellini, Desole, Rossi, Zaia, Acar, Sabone, Dimitri. Allenatore: Tufano

Ammoniti: 75' Lopes (S), 92' Dimitri (T), 93' Raballo (T)