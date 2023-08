Primavera, Scurto: “Ci tenevamo a partire bene. I nuovi si stanno integrando”

La Primavera di mister Scurto ha vinto contro il Genoa alla prima di campionato. Dopo essere stati in nettissimo vantaggio e in controllo per larga parte della partita, i granata hanno rischiato di essere rimontati. Ciononostante, i tre punti sono arrivati a Torino e il tecnico ha potuto festeggiare questo primo successo stagionale. L'allenatore, al termine della sfida, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla prestazione dei torelli. Di seguito le sue parole.