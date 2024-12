Primavera, Torino-Cremonese 0-1: il rigore di Gabbiani manda ko i granata

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino, zero punti contro la Cremonese

Irene Nicola Redattore 14 dicembre 2024 (modifica il 14 dicembre 2024 | 17:24)

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino Primavera. Dopo il cocente ko contro l'Inter, arriva uno stop anche contro la Cremonese nella fitta nebbia di Orbassano. La sconfitta per i granata è di misura e arriva su rigore dopo una gara equilibrata nel risultato in cui è il Toro a fare però il gioco e in cui è il Toro a peccare mancando di precisione e determinazione sottoporta. Decisiva la realizzazione di Gabbiani al 69' dal dischetto per i tre punti alla Cremonese.

Primavera, Torino-Cremonese: le scelte — Tufano conferma gran parte della formazione titolare scesa in campo contro l'Inter con tre soli cambi. Il primo è in porta: Siviero entra in campo dal 1' con Plaia che si accomoda in panchina dopo aver giocato solo un tempo contro i nerazzurri a causa di problema fisico. In difesa nessuna sorpresa: Mendes centrale, Olsson e Mullen braccetti. A centrocampo la novità è il ritorno di Dalla Vecchia, assente contro l'Inter perché convocato da Vanoli per il Genoa; affianco a lui Acar e Liema nel ruolo di centrale. Sulle fasce spazio al solito Krzyzanowski a sinistra, a destra torna invece Dimitri al posto di Zaia. In attacco ancora Gabellini e Franzoni.

Primavera, Torino-Cremonese: il primo tempo — Nella fitta nebbia di Orbassano, il Torino parte con il giusto piglio cercando subito l'incursione con Dalla Vecchia, murato da Malovec. La Cremonese non resta a guardare e sfrutta la profondità scontrandosi però con gli anticipi di Mendes e con un attento Siviero che dice due volte no in avvio. La partita entra nel vivo pur regolando poche occasioni nella prima parte. I granata si riaffacciano dalle parti di Malovec al quarto d'ora con un colpo di testa, troppo centrale, di Krzyzanowski. Al 24' la prima grande chance per il Toro con Dimitri che calcia alto un rigore in movimento e si dispera, poco dopo Acar viene murato dalla distanza. Anche la Cremonese cerca maggior concretezza sotto porta e tenta la conclusione della distanza con Rognoli, tiro a fil di palo. Con il passare dei minuti la visibilità si riduce notevolmente, condizione che incide anche sul campo. Si va a riposo sullo 0-0.

Primavera, Torino-Cremonese: il secondo tempo — Alla ripresa le condizioni restano difficili, Torino e Cremonese continuano a battagliare. I granata sono padroni del possesso palla e occupano con insistenza la metà campo grigiorossa nel tentativo di trovare un varco. Intorno all'ora di gioco Gabellini tenta di sorprendere Malovec, ma viene segnalato il fuorigioco; poco dopo Franzoni si perde sul più bello al momento della conclusione. Il risultato resta fermo sullo 0-0, allora interviene Tufano dalla panchina con i primi due cambi al 65': Acar e Franzoni lasciano il campo, dentro Perciun e Raballo. La partita cambia volto al 69' quando la Cremonese conquista un corner trovando una delle prime imbucate della sua ripresa. Gabbiani raccoglie il pallone in area dopo il traversone dalla bandierina e viene atterrato da Perciun: è rigore. Sul dischetto va il vice capitano grigiorosso nonché capocannoniere di Primavera 1, che non sbaglia e sigla l'1-0 battendo Siviero. Lo svantaggio è una doccia fredda, Tufano opta per altri due cambi subito dopo per avere nuova spinta sulle fasce: fuori Dimitri e Krzyzanowski, dentro Zaia e Cacciamani. Ai granata restano venti minuti per provare a raddrizzare la partita. Ci prova subito Cacciamani che prima conquista un corner dando la carica e poi va al tiro andando poco lontano dalla rete. Poi un finale concitato in cui il Toro cerca il tutto per tutto, riversandosi nell'area della Cremonese. Per i quattro minuti di recupero dentro anche Tzouliou, ma il tentativo di pressing non riesce. I tre punti sono della Cremonese.

Primavera, Torino-Cremonese: il tabellino — TORINO-CREMONESE

Marcatori: 69' rig. Gabbiani (C)

TORINO (3-5-2): Siviero; Olsson (88' Tzouliou), Mendes, Mullen; Dimitri (71' Zaia), Dalla Vecchia, Liema, Acar (65' Perciun), Krzyzanowski (71' Cacciamani); Franzoni (65' Raballo), Gabellini. A disposizione: Plaia, Desole, Rossi, Sabone, Bonadiman, Djalo. Allenatore: Tufano.

CREMONESE: Malovec; Duca, Lottici, Ragnoli (88' Sivieri); Gabbiani, Tosi, Triacca, Spiaggiari, Zilio, Gashi (93' Rama), Thiandoum. A disposizione: Sayaih, Cuka, Lucchini, Marsi, Achi, Nahrudnyy, Marino, Tavaes Roache, Bielo. Allenatore: Pavesi.

Ammoniti: 79' Dalla Vecchia (T), 93' Gabbiani (C)

Espulsi: