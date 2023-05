Primavera, Torino-Empoli 3-2: granata in semifinale con una rimonta da impazzire!

L'avvio del Torino è contenuto, l'Empoli fa la partita e prova a spaventare i granata con Seck, chiuso però da Dellavalle. I granata commettono qualche imprecisione di troppo nel possesso, ma hanno comunque la prima vera occasione del match quando Silva pesca al 13' Njie al limite dell'area: lo svedese incrocia col destro sul primo palo, la conclusione finisce fuori di poco. L'Empoli però è vivo e sembra riuscire a gestire la gara meglio del Toro. Al 17' infatti passa in vantaggio approfittando della confusione granata con una conclusione dal limite di Magazzu, imprendibile per Passador. La squadra di Scurto va in affanno e rischia subito di subire il secondo gol, salvato dopo una carambola sulla linea di porta. A questo punto Weidmann prova a suonare la carica, impegnando Fantoni con un bel tiro dalla distanza. Poco dopo è ancora il francese, al termine di un'azione corale innescata da Silva, a tentare la conclusione che finisce di nuovo fuori. A parte le conclusioni individuali, al Torino sembra mancare tranquillità e al 30' i granata rischiano di farsi male da soli con Passador che per poco non subisce gol facendosi soffiare il pallone del rinvio da Seck. Nel finale c'è ancora spazio per qualche timido tentativo dei granata, che si riaffacciano dalle parti di Fantoni con un tentato tap-in di Caccavo (finito altissimo) e con un colpo di testa di Dellavalle. Molto più concreto l'Empoli, che al 43' trova il raddoppio con un contropiede lampo finalizzato da Ignacchiti.

Primavera, Torino-Empoli: il secondo tempo

Alla ripresa Scurto si gioca subito due cambi. Fuori Weidmann e Ruszel, dentro Ansah e Barzago. Il Toro pare più propositivo, ma comunque poco incisivo. Ecco allora al 56' altri due cambi con Ciammaglichella e Corona che sostituiscono Silva e Caccavo. L'Empoli fa la partita e gestisce il pallone, il Torino prova a sfruttare gli strappi e a farsi vedere con le conclusioni dalla distanza di Ruiz e Njie. Al 65' la la costanza premia, la risposta arriva e porta la firma di Ansah: discesa granata sulla destra, poi cross teso di Dembele che viene ribadito dal tap-in di Ansah in porta. I granata iniziano ad essere più continui nelle offensive, ma non trovano il varco per il pari. Nel finale allora dentro anche Vaiarelli al posto di Ruiz per dare maggior sostegno all'offensiva. Nel frattempo però si fa male Anton, che rientra per non lasciare i dieci i compagni ma si piazza in attacco. Al 84' la chance forse principale per il pareggio dei granata, una spizzata di Corona e un tentato tap-in di Anton, su cui interviene però Fantoni. All'87' il Torino trova finalmente un varco e lo sfrutta al meglio con il gol del 2-2. Azione confusa, con tanti tocchi ma alla fine quello decisivo è di Corona. Il pari non garantirebbe comunque il secondo posto al Torino, che negli ultimi 5' di recupero tenta il tutto per tutto. Al 92' Ansah va vicinissimo alla rete del 3-2 dopo una bella azione avviata da Vaiarelli e proseguita da Corona, ma Fantoni è reattivo. Succede tutto all'ultimo minuto. Prima l'Empoli va vicinissimo al 3-2 con un contropiede in solitaria e i granata scoperti, ma Passador è provvidenziale con due interventi ravvicinati che salvano il risultato. Poi è il momento del Toro. Al 95' tutti su e sono continui gli attacchi dei granata. A pochi secondi dallo scadere lo zampino di Ansah è ancora decisivo per il 3-2 finale dopo la sponda aerea di Anton, che dopo 20 minuti da infortunato riesce a regalare la palla della vittoria. D'altronde al capitsano granata glielo avevano detto: "Stringi i denti, sei ancora utile" e così è stato. Arrivano tre punti sudatissimi per il Torino, ma soprattutto il secondo posto e la semifinale della poule scudetto.