Primavera, Torino-Inter 1-0, Scurto: “Soddisfatto dell’impegno dei ragazzi”

Le dichiarazioni di Scurto al termine del terzo match di campionato contro l'Inter: "Soddisfatto dell'impegno dei ragazzi"

Redazione Toro News

La Primavera del Torino batte 1-0 l’Inter grazie al gol di Herbert Ansah e ora è provvisoriamente prima in solitaria in classifica (in attesa del Lecce di Federico Coppitelli). Dopo la gara ha commentato la sfida Giuseppe Scurto. Ecco le parole dell’allenatore granata.

Da tanto tempo il Torino non partiva così bene, te lo aspettavi?

"Sicuramente è una bella soddisfazione e non me l'aspettavo anche perché abbiamo avuto tre partite complicate: le prime due in trasferta e poi l'Inter. La prossima di campionato è complicata a Roma. Nelle prime sei di campionato abbiamo cinque finaliste della scorsa stagione. Dal punto di vista delle prestazioni i ragazzi si stanno impegnando molto e stanno giocando con grande intensità, qualche ragazzo arrivato dopo si sta integrando. Siamo abbastanza soddisfatti, ma sappiamo di non essere ancora al meglio sia come come condizione e sia per integrare i nuovi. I risultati vanno visti a medio-lungo termine, dobbiamo far migliorare la squadra"

Tanti ragazzi sono arrivati man mano e alcuni anche pochissimi giorni prima di una partita. Quant'è stato difficile integrare giocatori come Jurgens in così poco tempo?

"Dal ritiro una base c'è, è chiaro che chi arriva è stato facilitato da questo"

Dell'Aquila nella scorsa partita è stato decisivo. Come sta e fra quanto potrà essere titolare?

"Lui si è allenato a parte fino a pochi giorni fa e quindi non ha la condizione fisica per giocare una partita intera. Stiamo lavorando per far crescere la sua condizione fisica in modo da poterlo utilizzare con più continuità perché ha delle qualità importanti."

Adesso sta giocando Ansah, che sta facendo bene.

"Si sta comportando molto bene, anche oggi ha fatto gol. C'è concorrenza e questo li stimola a fare meglio."

Il Torino gioca a Vercelli, cosa si può dire ai tifosi per convincerli a venire qui?

"Dal nostro punto di vista dispiace non giocare a Torino. Comunque giochiamo in uno stadio molto bello con il campo rifatto. Mi auguro che i tifosi possano venire presto perché potrebbero essere un valore aggiunto".

Ludergnani già l'anno scorso aveva fatto un buon mercato. Quest'anno però sembra essersi è superato. Quanto incide il fatto che voi vi conoscevate?

"Abbiamo fatto pochi innesti ma giusti. Sicuramente la conoscenza aiuta perché poi ci confrontiamo tanto."

Sei concittadino di Tonino Asta, lo hai già conosciuto?

"Ci siamo conosciuti la scorsa stagione quando facevamo lo stesso campionato e abbiamo un ottimo rapporto. Quest'anno ci siamo rivisti anche perché gli orari di allenamento coincidono. Dal mio punto di vista è importante avere un buon rapporto con lui e con tutti gli allenatori del settore giovanile".

Che tappa è per te a livello professionale il Torino Primavera?

"Parliamo di una società importante con una grande tifoseria e una città bellissima. Sono molto contento di esser arrivato qui e spero con il lavoro di ripagare questa responsabilità e questa possibilità che mi è stata data".

Che effetto ti farà domenica tornare a Roma?

"Sicuramente è sempre bello tornare dove si è stati e dove ci sono stati rapporti di amicizia".

Cosa vi portate nelle prossime partite dopo questa vittoria?

"Sapevamo di affrontare una squadra molto forte: l'Inter è sempre stata tre le prime tre-quattro del campionato e anche quest'anno sarà così. hanno forza, qualità, tecnica, tante alternative soprattutto davanti. Sapevamo che per fare risultato avevamo bisogno di una grande prestazione".