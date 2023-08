Primavera, Torino ko in amichevole con l’Alessandria. Tra i granata titolare Njie

Sconfitta di misura per il Torino Primavera in amichevole. I granata di Scurto hanno sfidato nel pomeriggio odierno la Prima squadra dell'Alessandria in preparazione al prossimo esordio nel campionato Primavera 1, in programma lunedì 28 agosto alle 16.30 contro il Genoa in trasferta. Alla fine a prevalere sono stati i Grigi nella ripresa per 1-0, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate.

Primavera, ko di misura contro i Grigi in amichevole

La formazione titolare scelta da Scurto per l'amichevole contro i Grigi ha rispecchiato in gran parte quella scesa in campo nella finale del Mamma Papà Cairo, seppur con qualche cambio. In difesa si è visto dal 1' Rettore in coppia con Dellavalle come centrale, mentre in attacco è stato dato spazio a Padula, arrivato in estate dalla Roma. I granata hanno ben figurato contro la Prima squadra dell'Alessandria (con diversi Primavera in organico), restando in partita per tutto il primo tempo e dando battaglia anche nel secondo, nonostante la sconfitta di misura. I Grigi in amichevole avevano sconfitto per 2-1 quattro giorni fa anche la Juventus Primavera in amichevole.