Primavera, Torino-Milan 7-6 d.c.r.: i granata conquistano la finale ai rigori

Primavera, Milan-Torino: primo tempo — Il Torino parte bene nei primi minuti e prova a farsi vedere dalle parti di Bartoccioni. Anche il Milan però si fa vedere a sua volta, sfruttando una punizione dal limite calciata da Perrucci: bravo Abati in tuffo a negargli lo specchio della porta. La prima fase della gara scorre senza grandi scossoni. I granata provano a farsi vedere con qualche lancio lungo di Antolini per Gabellini oppure con qualche iniziativa personale di Ciammaglichella, ma non riescono a rendersi pericolosi sottoporta. Il risultato si sblocca al 34’: Torino in vantaggio dopo gli sviluppi di un corner, Acar serve Belinga che sfrutta una disattenzione di Bartoccioni per infilzarlo sul primo palo. Dopo lo strappo arriva però la doccia freddia, quando 5’ dopo i granata regalano al Milan il gol del pari. Errore della difesa di Scurto, un passaggio in orizzontale di Antolini che lancia Camarda contro Abati per un facile 1-1. Nel finale però è ancora il Torino a proporsi con maggior continuità e al 44' a sfiorare il raddoppio: Bartoccioni smanaccia su un corner dei granata, Belinga spunta alla sua destra e per un soffio non lo beffa nuovamente.

Primavera, Milan-Torino: secondo tempo — A iniziare meglio il secondo tempo è il Milan. I rossoneri si fanno vedere in un paio di occasioni dalle parti di Abati, ma Rettore e Mendes sono attenti e non si fanno superare. Il Torino sembra troppo contratto e fatica a farsi vedere nella metà campo rossonera. Così ne approfitta la squadra di Abate: al 58’ Scotti si incunea in area e centra in pieno il palo, poco dopo calcia alto dal limite dell’area. Due campanelli d’allarme per i granata, decisamente meno incisivi rispetto alla prima frazione. Scurto allora si gioca il primo cambio facendo subentrare al terzino Marchioro il centrale Karamoko, con Rettore che scala a terzino destro. Al 65’ finalmente uno squillo da parte del Torino con Acar che dal limite calcia di poco alto sopra la traversa. Allora altri due cambi tra le fila granata: fuori Ciammaglichella e Gabellini, dentro Longoni e Franzoni. Né Milan né Torino riescono comunque a dare lo strappo decisivo. Per gli ultimi scampoli di match ancora un cambio tra le fila granata: Belinga, zoppicante, lascia il campo e al suo posto entra Zaia. Il risultato però non cambia e con l'1-1 si va ai calci di rigore.

Primavera, Milan-Torino: i rigori — Il Milan si presenta per primo dal dischetto e non sbaglia. Per i granata parte Acar, che spiazza Bartoccioni. Poi arriva l'errore dei rossoneri: Abati ipnotizza Malaspina e regala il vantaggio al Toro. Rettore, Longoni e Franzoni non si fanno sorprendere e mantengono il vantaggio dei granata. I rossoneri restano indietro di un rigore. Sul dischetto per l'ultimo rigore dei granata va Mendes, che si fa parare il tiro da Bartoccioni. Si va quindi a oltranza. Per i granata batte Mahari, poi è la volta di Stalmach murato da Abati. Il rigore decisivo per andare in finale è di Zaia, che non sbaglia. Il Torino vola in finale al Mamma e Papà Cairo, dove sfiderà la vincente di Inter-Juventus.

Primavera, Milan-Torino: tabellino — MILAN-TORINO 7-6 d.c.r.

Marcatori: 34' Belinga (T), 39' Camarda (M)

TORINO (4-2-3-1): Abati; Marchioro (59' Karamoko), Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga (90' Zaia), Acar, Ciammaglichella (66' Longoni); Gabellini (66' Franzoni). A disposizione: Bellocci, Anino, Keita, Zaia, Desole, Gallea, Mbida, Mahari, Jarre, Anino, Galantai. Allenatore: Scurto.

MILAN: Bartoccioni, Bakoune, Nsiala, Perrucci (75' Liberali), Stalmach, Camarda (50' Scotti), Cuenca, Parmiggiani (75' Paloschi), Jimenez (75' Incorvaia), Eletu, Bonomi. A disposizione: Taveyre, Malaspina, Mancioppi, Magni, Bile, Martinazzi, Sala. Allenatore: Abate.