Primavera, Torino-Sampdoria 2-1: i granata soffrono ma partono bene

Il commento all'esordio dei torelli di Tufano nella gara casalinga del Mazzola di Orbassano contro i blucerchiati

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 17 agosto 2024 (modifica il 17 agosto 2024 | 20:23)

La Primavera del Torino vince 2-1 all'esordio della nuova era Tufano contro la Sampdoria, ex squadra proprio del neo allenatore granata. I granata giocano un ottimo primo tempo e patiscono nella ripresa causa anche un calo fisico più che comprensibile. Alla fine comunque arrivano tre punti che permettono al gruppo di Tufano di partire con il piede giusto.

Primavera, Torino-Sampdoria: le scelte — Per la prima in casa Tufano conferma quella che era la formazioni preventivabile. Da segnalare l'esordio in granata per Plaia e Krzyzanowski, due grandi acquisti estivi del Toro. Il modulo, così come lo sarà per tutta la stagione, è lo stesso della prima squadra, ovvero il 3-5-2. In difesa il centrale è Mendes e ai suoi lati ci sono Bonadiman e Desole. A centrocampo Rossi è il play, le mezzali invece Dalla Vecchia e Perciun, mentre Marchioro gioca sulla destra. In avanti spazio al tandem Gabellini-Franzoni.

Primavera, Torino-Sampdoria: il primo tempo — Il Toro parte pressando subito alto la Sampdoria, che va in difficoltà in alcune uscite, ma i granata non ne approfittano. La prima chance è proprio dei ragazzi di Tufano: Gabellini riceve, si gira e apre per Krzyzanowski, che però non trova lo specchio da buona posizione. I granata insistono e dopo una punizione respinta dalla difesa del Doria, Perciun serve al centro e gli ospiti si salvano deviando abbastanza il pallone a Gabellini pronto a ribattere in rete da pochi passi dalla porta. Al 12' il Toro passa in vantaggio. Marchioro riceve, si accentra e trova l'imbucata per Perciun, che con un controllo evita l'uscita di Rodolfo e poi deposita comodamente in rete. Passa appena un minuto e il palo dice di no ancora a Perciun, questa volta il moldavo ci aveva provato da fuori area. Al 25' il Toro va a un passo dal raddoppio: prima ci prova il solito Perciun, ma viene murato, poi cerca il tiro piazzato Gabellini, che viene deviato sui piedi di Dalla Vecchia, ma il capitano granata due passi da Rodolfo calcia centrale. Al 32' la pressione alta dei granata porta i suoi frutti: Rossi serve Franzoni che apre bene il piattone e regala il 2-0 al Torino. Un gol meritatissimo per i ragazzi di Tufano che nel primo tempo non rischiano nulla e creano tanto. Al 38' arriva però una brutta notizia per Tufano, perché Perciun deve dare forfait e lascia il posto per Acar. Agli sgoccioli del primo tempo bella sponda di Franzoni per Gabellini, che però non inquadra lo specchio. È l'ultimo atto di un ottimo primo tempo dei granata.

Primavera, Torino-Sampdoria: il secondo tempo — Nel secondo tempo parte meglio la Samp. I blucerchiati conquistano subito un calcio di punizione su cui si avventa di testa Balde, che manda alto. Nei primi momenti della ripresa il Torino è chiamato a gestire i tentativi offensivi della Samp, che ha iniziato con maggiore convinzione. Al 56' i ragazzi di Tufano rischiano, ma Bonadiman è provvidenziale nell'anticipo di Ntanda. Al 60' la Samp segna, ma il gol di Forte viene annullato per fuorigioco. È l'ennesimo segnale di crescita degli ospiti e delle difficoltà granata. Al 63' ci provano ancora i ragazzi di Lupi, ma è bravo Plaia su Balde. Al 65' torna ad affacciarsi in avanti il Toro. Prima Marchioro serve in area Gabellini, ma è in fuorigioco, poi Conzato in solitaria si conquista un angolo. Proprio dal corner ci prova Mendes, ma il suo tiro esce di poco. Al 76' la svolta. Leonardi con una finta si fa atterrare da Bonadiman, contatto lieve e cercato dal capitano doriano, ma per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto va lo stesso Leonardi che calcia perfettamente e accorcia le distanze. Il gol dà ancora più coraggio alla Samp, che spinge e ci prova con le sue armi. I granata tra stanchezza e paura iniziano a sbagliare anche cose più semplici. Poi i ragazzi di Tufano iniziano a riprendere confidenza, spinti anche dalla panchina da Tufano. Al 90' il neo entrato Kirilov ha la super chance per chiudere i conti, ma Rodolfo manda in angolo.

Primavera, Torino-Sampdoria: il tabellino — TORINO-SAMPDORIA 2-1

Marcatori: 12' Perciun (T), 32' Franzoni (T), 77' rig. Leonardi (S)

TORINO (3-5-2): Plaia; Bonadiman, Mendes, Desole; Marchioro, Dalla Vecchia, Rossi (61' Mullen), Perciun (38' Acar, 88' Kirilov), Krzyzanowski; Gabellini, Franzoni (61' Conzato). A disposizione: Siviero, Pellini, Mullen, Gallea, Di Paolo Vlad, Raballo, Kirilov, Conzato, Casali, Dimitri. Allenatore: Tufano.

SAMPDORIA: Rodolfo, Malanca, Zequraj (87' Sava), Ntanda, Leonardi, Ovalle, Valisena, Boiro Balde, Gomes, Uberti (41' Patrignani), Rosselli (46' Forte). A disposizione: Ceppi, Sava, Genovese, Ofoma, Giolfo, Cavallaro, Papasergio. Allenatore: Lupi.

Ammoniti: 26' Bonadiman (T), 42' Boiro Balde (S), 71' Dalla Vecchia (T), 73' Mullen (T)