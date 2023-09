Primavera, Torino-Sassuolo 1-1: i granata salutano il Piola con un pari

Primavera, Torino-Sassuolo: il primo tempo

Il Toro parte benissimo e al primo minuto arriva subito la prima occasione del match. Savva è bravo e fortunato a passare in mezzo a due, poi lo scarico per Ciammaglichella la cui conclusione viene deviata in corner. Dall'angolo che ne consegue il Torino passa in vantaggio. Silva gioca corto per Ruszel che gioca la sfera bassa sul primo palo dove Ciammaglichella gira la sfera sul secondo palo e porta in vantaggio i suoi. Al 10' è ancora la squadra di Scurto pericolosa. Ciammaglichella riceve da Antolini e con il tacco va da Padula, che prova a sorprendere sul primo palo Theiner, ma trova la risposta attenta del portiere del Sassuolo. Passano dieci minuti ed è Savva a impegnare l'estremo difensore degli emiliani. Al 23' il Sassuolo va a un passo dal pari grazie ad Abati. L'estremo difensore granata si fa sfuggire dalle mani il pallone, ma lo riesce a raccogliere in tempo. Al 36' arriva il gol del pareggio. Knezovic mette in mezzo e Baldari di testa supera Abati. Non perfetta la retroguardia dei granata. La risposta del Torino però arriva subito. Cross dalla bandierina sul secondo palo dove sbuca Dellavalle, ma Theiner con un miracolo riesce a evitare il gol. Nel finale di primo tempo cambia poco, ma i granata fanno il possibile per ritrovare il vantaggio.