Primavera, Torino-Udinese 1-0: i granata passano nel finale e ritrovano la vittoria

La rete di Raballo all'86' decide la partita con l'Udinese e regala i tre punti al Toro

Irene Nicola Redattore 4 novembre 2024 (modifica il 4 novembre 2024 | 16:28)

Dopo una partita che sembrava stregata contro l'Udinese, con ben tre legni all'attivo, il Torino trova la zampata da tre punti nel finale e porta a casa la vittoria. A Orbassano finisce 1-0 con rete decisiva di Raballo all'86' dopo tanto insistere da parte dei granata. La Primavera di Tufano mette in archivio il ko contro il Sassuolo e torna al successo in campionato, confermando il percorso di crescita.

Primavera, Torino-Udinese: le scelte — Dopo il turnover in Coppa Italia, Tufano torna alle scelte effettuate per l'ultima giornata di campionato contro il Sassuolo con tre cambi rispetto alla trasferta in Emilia. Tra i pali c'è Plaia. In difesa si rivede Olsson titolare da braccetto destro, confermati Mendes e Mullen. A centrocampo ancora spazio a Djalò e Liema Olinga, affiancati da Acar; sulle fasce la sorpresa è Dimitri, che rileva il posto dell'indisponibile Marchioro e fa coppia con Krzyzanowski. In attacco largo al duo Gabellini-Franzoni.

Primavera, Torino-Udinese: il primo tempo — Il Torino cerca subito di andare all'attacco e impiega un paio di minuti per farsi vedere dalle parti di Cassin: Acar avanza sulla trequarti poi pesca con un filtrante Franzoni che conclude a fil di palo con il mancino. Subito dopo granata ancora a un passo dal vantaggio grazie a una sgasata di Krzyzanowski sulla sinistra terminata con un cross teso su cui per poco non arrivano Gabellini e Dimitri in scivolata per il tap-in. L'Udinese resiste all'assalto e si affaccia alla porta difesa da Plaia all'11' sugli sviluppi di una punizione conquistata al limite dell'area: Pejicic di prima intenzione trova la respinta della barriera, poi ci riprova al volo ma calcia alto. Al Toro manca precisione nelle imbucate, la prova arriva al 17' quando Mendes serve in profondità Gabellini con un lancio lungo. L'attaccante granata controlla bene il pallone e scatta sul filo del fuorigioco, ma poi calcia incredibilmente fuori solo davanti a Cassin e si dispera. Con il passare dei minuti le occasioni si fanno più rade e anche l'Udinese alza la testa. Alla mezzora l'occasione più grande per i friuliani in contropiede: Bonin si lancia a campo aperto sorprendendo la difesa granata e andando a cercare l'uno contro uno con Plaia, ma è impreciso nel tempo della conclusione e alla fine conclude sull'esterno della rete dopo il recupero di Mullen. Anche la risposta del Toro è in velocità, un contropiede alimentato da Gabellini e Dimitri, alla conclusione va Franzoni che calcia però addosso a Cassin. L'ultimo quarto d'ora di frazione è confusionario, Torino e Udinese attaccano ma non affondano e così si va a riposo sullo 0-0.

Primavera, Torino-Udinese: il secondo tempo — Alla ripresa il Torino alza i giri per rompere l'equilibrio della partita ma è ancora troppo macchinoso. Così è l'Udinese a provare a colpire per prima. Al 52' De Crescenzo viene lasciato troppo libero e si ritrova a tu per tu con Plaia, ma calcia incredibilmente alto. I granata rispondono sugli sviluppi di corner, Olsson al volo in acrobazia cerca una sponda che scheggia direttamente la traversa. Al 59' Tufano spende il primo cambio: fuori Djalò, dentro Dalla Vecchia. I granata faticano ancora a trovare continuità nelle offensive, ma quando si avvicinano all'area bianconera si rendono spesso pericolosi. Succede anche all'ora di gioco quando Gabellini da distanza ravvicinata non impatta bene sul pallone e calcia alto. Il risultato non si sblocca, Tufano mette mano ancora alla formazione al 69' con due cambi: fuori Liema Olinga e Dimitri, dentro Rossi e Zaia. Il Toro sembra ritrovare smalto e si affida ancora alla qualità di Gabellini per tentare il varco giusto al 71': l'attaccante granata controlla bene spalle alla porta dal limite, poi calcia a giro col mancino trovando la respinta di Cassin. Nel giro di un minuto Gabellini si trasforma in ispiratore con un filtrante che mette solo Dalla Vecchia davanti alla porta. Anche in quest'occasione i granata si mangiano però le mani perché il centrocampista granata manda sul palo un rigore in movimento. Il tempo scorre, la gara non si sblocca. Al 79' gli ultimi cambi di Tufano: dentro Raballo e Tzouliou, escono Franzoni e Acar. I granata non mollano, ma sono anche sfortunati e a cinque dalla fine centrano il terzo legno della partita con Tzouliou che a rimorchio su imbucata di Dalla Vecchia trova l'incrocio dei pali. Il cipriota però non demorde e subito dopo mette in mezzo all'area un traversone su cui arriva Raballo. L'attaccante granata controlla in due tempi sfruttando l'affanno della difesa bianconera e all'86' gonfia la rete. Esplode la festa del Torino, che dopo tanto insistere si porta sull'1-0 e nel finale evita tutti i pericoli chiudendo all'attacco con Dalla Vecchia a impegnare Cassin. Finisce 1-0, il Torino ottiene tre punti importanti con maturità e torna alla vittoria.

Primavera, Torino-Udinese: il tabellino — TORINO-UDINESE 1-0

Marcatori: 86' Raballo (T)

TORINO (3-5-2): Plaia; Olsson, Mendes, Mullen; Dimitri (69' Zaia), Acar (79' Tzouliou), Djalò (59' Dalla Vecchia), Liema Olinga (69' Rossi), Krzyzanowski; Gabellini, Franzoni (79' Raballo). A disposizione: Siviero, Pellini, Desole, Manneh, Sabone, Mahari. Allenatore: Tufano

UDINESE: Cassin; Palma, Lazzaro, Pizarro, Pejicic, De Crescenzo, Bozza (86' Danciutiu), Bonin, Guessand, Olivo (62' Owusu), Conti (78' Di Leva). A disposizione: Malusà, Demiroski, Barbaro, Cella, Busolini, Marello. Allenatore: Bubnjic

Ammoniti: 67' Pejicic (U)