Primavera, Tufano post Torino-Cremonese 0-1: “Mi aspetto un’inversione di mentalità”

È arrivata una sconfitta in una gara in cui portare a casa i tre punti, nonostante le condizioni atmosferiche, sarebbe stato importante. Come ha visto la partita? "Le condizioni atmosferiche non hanno condizionato niente. Sono furioso perché era una grande occasione e non possiamo assolutamente concedere e perdere una partita giocata per ottanta minuti nella metà campo avversaria e va portata a casa. Noi non siamo stati né pronti, né cinici, né precisi, né scaltri. Mi è piaciuto poco l'atteggiamento, poco rabbioso e poco determinato. Ci è mancata la determinazione negli ultimi 25 metri. Abbiamo creato tantissimo ma abbiamo concluso poco. Nel calcio mezzo per mezzo episodio rischi di essere condannato e oggi questo è successo a noi"