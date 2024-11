Primavera, Tufano post Torino-Monza 1-1: “Ci è mancato cinismo”

Le parole di Tufano dopo la sfida contro il Monza

Irene Nicola Redattore 30 novembre 2024 (modifica il 30 novembre 2024 | 18:06)

Al termine di Torino-Monza, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1, Felice Tufano è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio Mazzola di Orbassano per commentare l'esito del match, che ha visto le squadre pareggiare per 1-1 Di seguito le parole del tecnico della Primavera granata.

Il pareggio lascia più di un rimpianto. Il Torino a livello di gioco è stato dominante, nonostante un secondo tempo più contenuto. Cosa è mancato? "Sicuramente è mancato il gol, siamo amareggiati per il risultato, però dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti. Queste gare servono per crescere. Direi che se avessimo vinto non ci sarebbe niente da dire per quanto prodotto. Il primo tempo dovevamo chiuderlo, avevamo approcciato molto bene. Abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo fare decisamente meglio, quello sì. Poi siamo un po' calati, abbiamo preso questo gol nel finale di primo tempo evitabile e questa cosa mi fa arrabbiare molto. Il gol subito non mi amareggia, mi fa molto arrabbiare quel gol su corner perché comunque sono cose a cui bisogna prestare attenzioni a questi livelli ed essere molto più determinati nel sentire la percezione del pericolo. Sugli angoli non puoi non percepire il pericolo. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi, abbiamo avuto meno occasioni sì, era molto difficile perché loro hanno deciso di mettersi tutti dietro la linea della palla, se non a ridosso dell'area di rigore, e per noi è stato complicato. Noi ci abbiamo provato allargando il gioco e buttando in area più palloni. Qualcuno poteva andare meglio, non abbiamo avuto quel cinismo che fino ad oggi ci ha accompagnato. Ma fa parte del gioco, nel senso che stiamo facendo un percorso e questo fa parte del percorso. L'importante è dare il giusto valore a tutto, voltare pagina e andare avanti. Domenica scorsa eravamo contenti a 360 gradi per la prestazione contro la Lazio e per il risultato, oggi siamo più amareggiati. Prestazione discontinua, potevamo fare qualcosina in più, però ripeto si va avanti. Ci si rimbocca le maniche, non abbiamo nemmeno tanto tempo per pensarci e analizzeremo domani per poi buttarci nella gara di martedì contro il Parma che non sarà semplice perché incontriamo una squadra di ottimo livello. Quindi andiamo avanti.

Dopo la Lazio aveva detto "Guai ad accontentarsi". A livello di carattere, hai visto una squadra arrabbiata in senso agonistico per il risultato? Una squadra che vuole di più e che non si accontenta? "I ragazzi hanno cercato di vincere la partita in tutti i modi. Nel primo tempo dovevamo essere più veloci nella circolazione della palla. Nel secondo tempo l'abbiamo fatta circolare più velocemente, però alla fine non è servito per portare a casa il risultato. Però i ragazzi sono demoralizzati perché ci tenevano a vincere e non siamo riusciti a raggiungere il bottino pieno. Il mio lavoro è anche quello di equilibrare le cose e questo è ciò che farò con loro. E' chiaro che siamo amareggiati per il risultato, ma non arrabbiati o scarichi".

Nel finale è entrato Gabellini. Aveva avuto un risentimento settimana scorsa, è entrato subito nel vivo e riaverlo sarà importante. Come lo ha visto? "Diciamo che oggi la cosa era di rimetterlo in campo e dargli minutaggio dato che nell'ultimo periodo per questo fastidio si è allenato poco. E quindi, siccome è un giocatore importante per noi e anche attenzionato dalla prima squadra, abbiamo fatto cautela su questo dandogli il minutaggio giusto per arrivare a martedì in Coppa Italia e vedere se è tutto a posto. Chiaro che l'obiettivo è recuperarlo appieno dato che è un componente importante di questa squadra".

Si apre una settimana impegnativa con il Parma in Coppa Italia e lo scontro diretto con l'Inter. Come pensa di gestire le forze? Ci sarà modo di vedere all'opera chi ha giocato meno nell'ultimo periodo? "Sì, cercheremo di fare una cosa equilibrata, di dare del minutaggio a chi ne ha bisogno e cercare di fare nelle due partite qualcosa che vada bene e che non ci porti a dover spremere tutti perché siamo a ridosso della seconda parte del girone d'andata. Siamo stati bravi nella gestione, abbiamo avuto pochi intoppi, ma bisogna continuare ad essere oculati ed equilibrati nel fare in modo di gestire tutte le forze sempre tenendo in considerazione che gli obiettivi sono importanti. Vedremo il da farsi nel corso della settimana".