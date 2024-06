Primi Calci Torino F.C. 1906, al Filadelfia la festa di fine stagione

E' tempo di festeggiare la fine della stagione calcistica 2023/2024 per i Primi Calci Torino F.C. 1906

E' tempo di festeggiare la fine della stagione calcistica 2023/2024 per i Primi Calci Torino F.C. 1906. Questo pomeriggio, giovedì 13 giugno, dalle ore 17:30 alle ore 19:00, infatti, presso lo Stadio Filadelfia si terrà un evento con la presenza di Stefano Venneri, speaker ufficiale del Torino F.C., e i dirigenti del Settore Giovanile granata. I bambini, accompagnati dai genitori (o comunque un massimo di due accompagnatori), faranno il loro ingresso al centro sportivo da via Spano 32/A a partire dalle ore 17:00, tutti in abbigliamento da allenamento della stagione appena conclusa.