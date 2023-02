Primavera, Scurto post Torino-Atalanta 1-0: “Rimaniamo con i piedi per terra”

Al termine del match, Torino-Atalanta l'allenatore della Primavera granata Giuseppe Scurto ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi. Di seguito le parole del tecnico del Toro riportate dal sito ufficiale del club: “È stata una partita di grande intensità, come già era capitato altre volte in questo campionato molto equilibrato. Non è stato facile portare a casa i tre punti: i ragazzi stanno facendo un percorso straordinario mettendo sempre il giusto impegno. Non posso che fare i complimenti alla squadra per quanto fatto finora, fermo restando che mancano ancora molte partite complicate. Rimaniamo con i piedi per terra”.