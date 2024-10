Torino, da Krzyzanowski a Sheji: il bilancio dei giovani granata in nazionale

Il resoconto sugli impegni dei giocatori del Settore giovanile granata convocati dalle rispettive nazionali

Irene Nicola Redattore 16 ottobre 2024 (modifica il 16 ottobre 2024 | 17:02)

Cala il sipario sulla sosta per le nazionali anche per il Settore giovanile del Torino. Diversi granata Under 19, Under 18 e Under 17 sono stati chiamate dalle rispettive selezioni e hanno risposto presente alla convocazione. Tutti hanno trovato ampio spazio, tanto negli impegni ufficiali quanto nelle amichevoli. Vediamo ora nel dettaglio come si sono comportati.

Nazionali U19, Krzyzanowski stacca il pass per la fase élite degli Europei — Cinque giocatori della Primavera di Tufano sono partiti da Torino per la sosta. Tra loro solo uno è stato impegnato in gare ufficiali: Krzyzanowski, alle prese con le qualificazioni alla fase élite dei prossimi europei U19. Festeggia il terzino granata: la Polonia fa tre su tre nel girone, batte Malta, Gibilterra e Turchia, e stacca il pass. Krzyzanowski si è alternato con Kurowski sulla fascia sinistra dell'U19 polacca nel corso delle tre sfide. Dopo essere stato spettatore del 6-0 contro Malta, è tornato titolare nel 4-0 ai danni di Gibilterra e ha dato il cambio al compagno di reparto nel finale del 3-0 sulla Turchia contribuendo con il proprio apporto alla chiusura dei giochi. Nel mentre gli altri giocatori della Primavera granata sono stati impegnati in diverse amichevoli internazionali. Olsson ha disputato tre test match con la Danimarca, di cui è capitano, sfidando Francia, Portogallo e Belgio. Il difensore granata è stato protagonista nel corso delle prime due gare. Partito titolare contro la Francia, Olsson ha guidato la difesa a tre danese da centrale e ha contribuito all'1-1 finale neutralizzando le offensive dei blues. In occasione della sconfitta per 3-1 contro il Portogallo, Olsson è invece rimasto in campo solo per la prima frazione quando ancora i giochi erano aperti; solo panchina infine per l'ultimo impegno contro il Belgio, terminato con una vittoria per 3-1. Tre amichevoli anche per Manneh, convocato dalla Svezia Under 19. L'ex Djurgarden è stato impiegato come difensore centrale in nazionale, a differenza di quanto accade in Primavera dove almeno finora è stato speso come esterno a centrocampo. Manneh ha trovato buon minutaggio nelle tre gare, in cui la Svezia ha raccolto una vittoria e due sconfitte. È stato titolare ed è rimasto in campo fino alla fine in occasione dell'unico successo svedese, l'1-0 di misura sul Giappone; è partito invece dalla panchina trovando comunque spazio nei ko per 1-4 contro USA e Giappone. Due test match per Tzouliou, chiamato a rapporto dalla selezione U19 di Cipro per le amichevoli contro Israele. Nella prima, terminata con una sconfitta per 0-3, Tzouliou ha trovato posto all'ora di gioco subentrando alla punta centrale Vasiliou e arretrando poi sulla trequarti. Nonostante la sconfitta, Tzouliou si è fatto apprezzare in campo e nel rematch con Israele è stato schierato dal primo minuto sulla trequarti nel 4-2-3-1 cipriota: la partita è terminata 1-1 con il giocatore granata rimasto in campo dall'inizio alla fine. La sosta avrebbe dovuto infine avere tra i protagonisti anche Tamas Galantai, che tuttavia ha subito un grave infortunio con l'Ungheria in amichevole contro la Scozia. Vittima di un intervento sconsiderato, Galantai ha riportato la frattura di tibia e perone e inizierà una lunga riabilitazione dopo l'intervento chirurgico.

Nazionali U18, spazio sia per Conzato che per Kadar — Due giocatori del Settore giovanile del Torino hanno raggiunto invece le selezioni Under 18. Filippo Conzato, attaccante, ha raccolto la convocazione dell'Italia per le due amichevoli contro l'Austria. Nella prima partita non ha potuto mettersi mostra, essendo subentrato pochi minuti prima che il test match fosse sospeso per via dell'intensa pioggia. Nella seconda sfida all'Austria, Conzato è partito invece titolare in attacco nel 4-3-1-2 azzurro rimanendo in campo per un tempo nel ko dell'Italia per 1-0. Poi è toccato a Nawfel-Abdelkader Kadar, che ha rappresentato il Marocco in due amichevoli contro la Danimarca. Il difensore classe 2007, ai box nella prima gara, è stato titolare nella seconda occupando la casella di centrale nella retroguardia a quattro marocchina e restando in campo fino alla fine in un match che ha visto prevalere tuttavia la Danimarca per 4-0.

Nazionali U17: Sheji e Cekrezi si confermano con l'Albania, Reynheim rappresenta le Isole Far Oer — Chiudono la rassegna gli Under 17 granata, non solo impegnati per il primo turno di qualificazione agli europei di categoria ma anche avversari nello stesso girone. Sheji e Cekrezi hanno rappresentato l'Albania, Reynheim le Isole Far Oer nel gruppo 4 in cui sono state inserite anche Croazia e Paesi Bassi. Reynheim ha guidato l'attacco delle Isole Far Oer in tutte e tre le gare di qualificazione. In un girone difficile, le Isole Far Oer hanno raccolto tre sconfitte: 0-7 per mano della Croazia, 0-6 dall'Olanda e 0-1 contro l'Albania. Reynheim non ha trovato la via della rete, ma è rimasto sempre in campo a lottare insieme ai compagni. Sheji e Cekrezi hanno portato invece a casa un pari per 1-1 contro la Croazia, un ko pesante contro l'Olanda per 5-0 e una vittoria contro il compagno di club Reynheim. Entrambi sono sempre stati titolari nel 4-3-3 dell'Albania con Cekrezi al centro della difesa e Sheji mezzala o esterno alto, entrambi non sono mai stati sostituiti. Albania e Isole Far Oer, terze e quarte nel gruppo 3, confluiscono nel Lega B per il turno 2.