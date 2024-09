Torino, da Olsson a Reynheim: il bilancio dei giovani granata in nazionale

Il resoconto sugli impegni internazionali dei giocatori del Settore giovanile granata

Cala il sipario sulla sosta Nazionali anche per i granata del Settore giovanile. Sette i giocatori delle Under che hanno lasciato Torino per unirsi alle rispettive selezioni: Galantai, Krzyzanowski, Olsson, Penkov, Sheji, Cekrezi e Reynheim. Vediamo come si sono comportati.

Nazionali U19, Olsson capitano nella Danimarca. Spazio anche per Galantai e Krzyzanowski — Partiamo dalle Nazionali U19. Tamas Galantai è sceso in campo con la sua Ungheria nelle amichevoli contro Serbia, Portogallo e Montenegro. Il classe 2006 ha portato a casa due vittorie - 3-1 sulla Serbia, 1-0 sul Montenegro - e una sconfitta - 0-4 subito per mano del Portogallo. Galantai si è confermato uno dei punti di riferimento del gruppo. Schierato come centrocampista centrale a destra nel 4-4-2 ungherese, è rimasto in campo per 61' e 70' contro Serbia e Portogallo, poi ha festeggiato anche il successo sul Montenegro. Jakub Krzyzanowski ha invece vestito la maglia della Polonia per le sfide con Kazakistan, Slovenia e Francia. I polacchi hanno battuto per 2-0 il Kazakistan e per 2-1 la Slovenia, mentre sono andati ko per 1-2 contro la Francia. Krzyzanowski, terzino destro, ha messo nelle gambe i primi dieci minuti di gioco all'esordio contro il Kazakistan entrando nel finale di gara. Poi è arrivata la titolarità contro la Slovenia con oltre 70' in campo e infine altri 20' contro la Francia. Cornelius Olsson si è confermato un giocatore chiave della Danimarca U19. Il difensore centrale granata, titolare con Tufano contro la Fiorentina nei primissimi giorni dopo l'approdo a Torino, è sceso in campo contro i pari età di Svezia e Norvegia. Olsson ha indossato la fascia da capitano al braccio e ha guidato da titolare inamovibile la difesa danese. Contro la Svezia è rimasto in campo per 81' nel netto successo per 4-0, mentre è uscito a inizio ripresa nell'1-1 contro la Danimarca. L'ultimo tra gli U19 a rientrare sarà Borislav Penkov, impegnato da sottoleva con la Bulgaria. Penkov, classe 2008, ha disputato solo ieri il primo dei due test con il Westphalia e affronterà domani il secondo.

Nazionali, Cekrezi e Sheji titolari con l'Albania U17. Reynheim in gol per le Isole Far Oer — Gli ultimi tre granata impegnati nelle sfide internazionali hanno raggiunto le Nazionali Under 17. Rikardo Sheji e Lukas Cekrezi hanno sfidato il Lussemburgo il 4 settembre indossando la maglia dell'Albania. La partita è terminata con un successo albanese con il risultato di 3-1. Sia Sheji che Cekrezi sono stati schierati titolari per il match. I due granata sono successivamente rientrati a Torino e sono stati impiegati da Rebuffi in Under 17 per la sfida di campionato contro il Parma, partendo nell'undici titolare. L'ultimo protagonista tra i giocatori granata è stato David Reynheim, attaccante classe 2008 originario delle Isole Far Oer. Reynheim ha sfidato a San Pedro del Pinatar i gruppi U18 di Real Murcia e UCAM Murcia. Dopo il ko per 0-3 nella prima partita, le Isole Far Oer si sono riscattate nella seconda in cui è stata decisiva la prova dell'attaccante granata che è andato in gol contribuendo alla rimonta dei suoi e al 3-2 finale.