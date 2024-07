Torino: ecco chi è Tufano, il nuovo allenatore della Primavera

La carriera e il profilo di Felice Tufano, il nuovo allenatore della Primavera del Torino scelto come dopo Scurto

1 luglio 2024

Sarà Felice Tufano ad allenare il Torino Primavera. Il club granata ha fatto la propria scelta e l'ha comunicata ufficialmente, optando per un profilo di grande esperienza e personalità. Tufano vanta venticinque anni in panchina, trovando nel tempo la propria dimensione all'interno dei Settori giovanili, girando alcuni dei più noti vivai d'Italia. Scopriamo ora meglio chi è Felice Tufano ripercorrendo il percorso che lo ha portato fino alla panchina della Primavera granata.

Primavera, la carriera di Tufano: in Serie D gavetta e una storica promozione con il Savona — Nato a Brescia il 6 dicembre 1963, Felice Tufano si avvicina al calcio prima da giocatore e poi da allenatore. La prima esperienza in panchina è in Serie D. Una vera e propria gavetta per Tufano, iniziata nella stagione 2000-2001 dal Savona. In Liguria i risultati si vedono subito, ma sono ancora più netti nella stagione successiva quando Tufano ottiene una storica promozione in C per il Savona a distanza di 16 anni dall'ultima volta. Terminato il capitolo Savona, l'allenatore bresciano lascia la Liguria per aggiungere altra esperienza al proprio bagaglio sedendo sulle panchine di Castellettese, Solbiatese e Alessandria.

Primavera, la carriera di Tufano: dalla Sampdoria al Sassuolo, i primi passi nelle giovanili — Nella stagione 2007-2008 arriva una chiamata che rappresenta un punto di svolta per la carriera di Tufano. Dall'altro capo del telefono c'è la Sampdoria con una proposta: entrare nel roster degli allenatori del Settore giovanile blucerchiato. Tufano accetta e da lì inizia un nuovo capitolo della sua carriera, dedicata da quel momento in poi alla guida dei giovani. In blucerchiato il tecnico bresciano resta dal 2008 al 2013. Per i primi tre anni segue le Under, dimostra di poter lavorare bene sui giovani e ne lancia alcuni importanti come Mauro Icardi. Ne consegue un carico di responsabilità e la promozione nella stagione 2011-2012 a tecnico della Sampdoria Primavera. Il primo approccio al campionato Primavera si chiude con un quinto posto, meno positiva la seconda stagione chiusa invece all'undicesimo posto. Nel 2013 Tufano lascia la Sampdoria per approdare al Parma come coach delle giovanili. Il tecnico resta un solo anno insieme ai ducali e sceglie di tornare in panchina nel 2014 quando gli viene proposta la guida dell'Under 17 da parte della Juventus. Dopo due anni in bianconero, Tufano cambia ancora restando in Under 17 ma assumendo la guida del Sassuolo. Due anni al timone degli Allievi convincono il club neroverde a continuare a puntare su Tufano anche nella stagione 2017-2018 ma con il salto in Primavera. Tufano si cimenta così per la seconda volta con il campionato Primavera dopo gli anni alla Sampdoria, raggiungendo il decimo posto.

Tufano, il ritorno alla Samp e il percorso fino al Toro — Ad agosto 2018 la Sampdoria torna a bussare alla porta di Tufano. La chiamata del cuore non si rifiuta e così si apre il ciclo bis dell'allenatore bresciano in Liguria. Tufano resta altri cinque anni in blucerchiato, come la prima volta, dal 2018 al 2022. Riparte da Under 17 e Under 18, poi dalla stagione 2020-2021 torna in Primavera. Il primo campionato è una cavalcata, che si chiude con il primo posto nella regular season e con la dolorosa sconfitta in semifinale scudetto con l'Atalanta dopo un percorso veramente positivo. Negli anni successivi un decimo e un sesto posto, poi l'addio. Ora, dopo l'ultima stagione alla Feralpisalò come coordinatore tecnico delle giovanili, Tufano è pronto a tornare in corsa al Torino. I granata potranno beneficiare di un allenatore di grande esperienza, con molto carisma e temperamento. Tutte le squadre allenate da Tufano sono sempre state molto ostiche da affrontare anche quando non avevano talenti di particolare spicco. Il Toro ha scelto quindi un tecnico affidabile da cui ripartire, puntando sull'importanza dell'esperienza. Tufano conta infatti oltre 200 panchine in Primavera.