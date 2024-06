Torino, fatta per il ritorno di Sclosa come responsabile scouting delle giovanili

Iniziato il lavoro di programmazione per la prossima stagione, il Torino si è attivato su più fronti, valutando i primi possibili innesti e cessioni. La novità di oggi, però, non riguarda chi scende direttamente in campo, ma il reparto scouting del Settore giovanile. È fatta per il grande ritorno in granata di Claudio Sclosa nelle vesti di responsabile scouting delle giovanili del Toro.

Chi è Claudio Sclosa

Claudio Sclosa, nato a Latisana in provincia di Udine, sa cosa vuol dire muovere i primi passi nel Settore giovanile granata. Si tratta del percorso intrapreso da lui stesso dopo gli inizi nella Polisportiva Lignanese. Sclosa arriva a Torino nel 1975, all'età di quattordici anni. Compie tutta la trafila nel Settore giovanile in maglia granata sino ad approdare in prima squadra nel 1979. Con la maglia del Toro colleziona 47 presenze in 3 stagioni, per poi andare in prestito a Bologna e Como. Torna sotto la Mole con Gigi Radice nella stagione 84-45, la sua ultima in maglia granata. Dopo la carriera da calciatore, Sclosa è rimasto nell'ambito calcistico ma in nuove vesti. Prima è diventato agente e poi si è specializzato nello scouting lavorando prima con la Juventus e poi con l'Inter in qualità di capo degli osservatori. In bianconero è rimasto tre anni, in nerazzurro sette e ha portato avanti un lavoro importante. Il Toro aggiunge quindi nel suo roster una figura che conosce bene l'ambiente con l'obiettivo di continuare a migliore l'area scouting e costruire un bacino sempre più importante per il Settore giovanile.