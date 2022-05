Torino, i pagelloni dei centrocampisti della Primavera: bel colpo Gineitis

Di seguito il consueto pagellone di fine anno. Terzo capitolo, i centrocampisti.

Roberto Ugliono

Si è conclusa un'annata dai due volti per la Primavera del Torino. Una stagione iniziata benissimo dai ragazzi di Coppitelli, che però alla fine hanno rischiato di dover lottare per non finire ai playout. Una stagione in cui qualche buona notizia è arrivata da alcuni giocatori.

JACOPO ANTOLINI NG - Dopo aver avuto tanto spazio all'inizio della stagione, Antolini è man mano sparito dai radar andando a giocare in pianta stabile con l'Under 18. Qualche minuto d'esperienza con la Primavera l'ha acquisito, anche se forse poteva sfruttare meglio le occasioni avute. A livello tecnico sembra comunque un ragazzo interessante su cui puntare la prossima stagione.

TOMMASO DI MARCO 6 - Tanti problemi fisici lo hanno frenato, eppure Di Marco in campo si è sempre visto. Forse a causa proprio degli acciacchi non è riuscito a esprimersi al meglio, ma rimane una buonissima annata la sua. Ha messo in mostra buone qualità tecniche, tanto spirito di sacrificio e la voglia di mettersi in luce.

MATTHEW GARBETT 6.5 - Il primo neozelandese nella storia del Toro ha lasciato buone impressioni. Giocatore comunque con un'esperienza maggiore rispetto ai compagni, viste le tante presenze in Serie B svedese. Ha saputo dare il suo contributo fiunché non è entrato nel giro della prima squadra.

ELVIS LINDKVIST 5.5 - Era uno dei giocatori di maggiore esperienza di questa Primavera eppure non è riuscito a mettersi in mostra. L'impegno, va sottolineato, non è mai mancato e probabilmente il problema era che per caratteristiche non si sposava al meglio con la squadra. L'annata comunque rimane sottotono ed era lecito aspettarsi qualcosa in più.

DEMIS MAUGERI NG - Aveva iniziato bene l'annata ed era fondamentale per gli equilibri della Primavera. Poi la rottura del crociato l'ha obbligato a fermarsi molto prima del previsto. Un peccato per Demis, che stava giornata dopo giornata acquisendo sempre più fiducia e spazio.

GIORGIO SAVINI 6.5 - Davanti alla difesa è cresciuto tanto, soprattutto in fase di possesso. Se la certezza riguardava le sue qualità in fase difensiva, i dubbi potevano riguardare la costruzione del gioco. Partito con qualche difficoltà, giornata dopo giornata ha messo nel suo bagaglio gli insegnamenti di Coppitelli e del suo staff.

GVIDAS GINEITIS 7 - La sorpresa della stagione (almeno per quanto riguarda il centrocampo). Arrivato in punta di piedi a gennaio dalla Spal, Gineitis (che va ricordato è un 2004) si è preso sempre più spazio fino a diventare determinante nel centrocampo granata. Suo il gol del definitivo 2-0 contro l'Atalanta al Filadelfia. La Primavera del futuro sa già da chi ripartire.

ALESSANDRO POLENGHI NG - Arrivato nel mercato di gennaio per sostituire Maugeri, in campo non si è praticamente mai visto. Impossibile dare un giudizio ai suoi mesi in granata.