Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Solo un protagonista granata in scena nel fine settimana del Settore giovanile maschile. Il campionato Under 19 si ferma per lasciare spazio alle Nazionali; l'Under 17 granata ha avuto il rinvio della gara con lo Spezia a data da destinarsi; Under 16 e Under 15 restano invece spettatrici visto che toccherà al Toro osservare il turno di riposo. In campo quindi solo l'Under 18 di Fioratti, in trasferta a Lecce. Di seguito il programma del weekend del Settore giovanile maschile granata e il punto sul Femminile.