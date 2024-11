Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Prevalenza di gare casalinghe nel fine settimana del Settore giovanile granata. Si parte sabato 23 novembre con l'Under 17 impegnata nell'anticipo con il Pisa. Domenica 24 novembre spazio a Primavera e Under 18, entrambe in scena a Orbassano. I granata di Tufano affrontano alle ore 11 la Lazio, poi tocca alle 15.30 ai torelli di Fioratti contro il Sassuolo. Tutto fermo in Under 16 e Under 15 per sosta dei calendari, con i granata che andranno tuttavia in trasferta a Genova per affrontare il Grifone e recuperare la settima giornata di campionato.