Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Altro weekend molto positivo da parte del Settore giovanile maschile granata. Applausi per l'Under 19 di Tufano, che sconfigge la Juventus e si porta a casa il derby della Mole grazie all'1-0 a firma Raballo. Sorride anche l'Under 18, che sconfigge il Milan in casa rossonera e porta a casa i tre punti; pari per l'Under 17 contro il Genoa capolista. Under 16 e Under 15 ottengono infine rispettivamente una sconfitta e una vittoria nella doppia sfida con la Reggiana. Di seguito il resoconto del fine settimana del Settore giovanile maschile granata e il punto sul Femminile.