Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Ancora un fine settimana dal bilancio positivo per il Settore giovanile maschile granata. La Primavera di Tufano vince 1-0 lo scontro diretto con il Genoa e si porta a un punto solo dalla vetta. Vince anche l'Under 17 di Rebuffi, che si impone 3-2 nel derby con una vittoria di cuore e si conferma in lotta per l'alta classifica. Quarto successo di fila per l'Under 18, altro poker da tre punti questa volta rifilato al Monza. Pari invece per l'Under 15, finisce 1-1 lo scontro diretto in zona playoff con il Parma. Unico risultato negativo il ko dell'Under 16 contro il Parma, con i torelli che perdono di misura contro la capolista pur lottando.