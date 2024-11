Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Tre partite di campionato nel weekend, due vittorie e una sconfitta. Questo il bilancio del Settore giovanile maschile granata dopo l'ultimo turno. Sorride l'Under 18, che all'ultimo respiro in rimonta va a prendersi la quinta vittoria consecutiva contro la Sampdoria. Bene anche l'Under 16, che respinge l'assalto del Cesena e continua la rincorsa per agganciare la zona playoff. Netto ko infine per l'Under 15, sconfitta in Romagna dal Cesena. Di seguito il resoconto dettagliato sul fine settimana del Settore giovanile maschile granata e il punto sul Femminile.