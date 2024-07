Torino, in ritiro a Pinzolo anche Galantai e Casali: i profili

Torino, chi è Casali: terzino destro, dal Milan al Cagliari fino a Pinzolo

Michele Casali è stato aggregato al gruppo in ritiro con Paolo Vanoli come rinforzo per le corsie esterne. Come noto, si tratta di un settore in cui intervenire sul mercato è prioritario per Vagnati. Nel mentre Casali si è messo a disposizione e resterà quindi a lavoro con Vanoli. Per l'ex Cagliari si tratta di un'occasione importante per accumulare esperienza. Casali, arrivato sotto la Mole a gennaio come innesto per la Primavera di Scurto, ha usufruito della seconda metà di stagione per abituarsi ai meccanismi granata senza trovare grande spazio però in partita vista la concorrenza di Bianay Balcot e Marchioro. Casali, prelevato dal Cagliari ma cresciuto nella filiera del Milan, ha raccolto quindi solo 5 presenze nei primi sei mesi di Toro. Ora ha davanti a sé una stagione in cui può essere tra i protagonisti con Tufano e l'obiettivo è aprirla nel migliore dei modi, rubando tutta l'esperienza possibile dal ritiro con Vanoli. Il nuovo allenatore granata a Pinzolo lo sta usando sulla fascia sinistra e non a destra dove Casali è abituato a giocare, perché è lì che numericamente il Toro si trova in difficoltà.