Torino, Ludergnani a caccia di campi per la Primavera e le giovanili

Senza Robaldo e senza Filadelfia, il dirigente è costretto a un gioco di incastri e non solo per trovare gli impianti per le varie annate

Roberto Ugliono

Sono giornate molto intense per Ruggero Ludergnani, responsabile delle giovanili del Torino. Il dirigente granata è impegnato su più fronti. A breve dovrebbe risolversi il nodo allenatore, visto che l'incontro con Federico Coppitelli avverrà entro la fine della settimana e da lì si saprà di più. Non è però l'unico tema che sta tenendo molto occupato Ludergnani, che intanto deve anche pensare ai campi dove giocheranno le squadre giovanili del Torino.

PRIMAVERA - Senza Robaldo e senza Filadelfia, il dirigente è costretto a un gioco di incastri e non solo per trovare gli impianti per le varie annate. La Primavera non dovrebbe tornare a Biella. L'opzione al momento non è da contemplare perché l'annata ha dimostrato che una scelta del genere rende ancora più impegnativa l'annata. Ludergnani quindi sta studiando ogni possibilità nel torinese, ma di possibilità ce ne sono effettivamente poche. L'opzione più accreditata potrebbe essere il campo del Chieri, ma serve trovare accordi con comune e club (inoltre sarebbe complessa la calendarizzazione). Analizzata, ma scartata la possibilità dello stadio del parco Ruffini, dove è l'atletica a fare da padrona e sarebbe impossibile far coincidere gli impegni di CUS e Torino. Inoltre il campo del Primo Nebiolo è molto usurato e per questo sarebbe comunque complicato per il Toro poterci giocare. L'opzione Filadelfia è quasi impossibile invece. Nonostante Ludergnani vorrebbe poter portare la squadra al Fila, l'impianto rimarrà a disposizione della prima squadra ed è difficile che questa situazione possa cambiare.

GIOVANILI - La situazione è complessa anche per le giovanili. Quest'anno le squadre hanno disputato le partite di campionato al Cit Turin, ma si sono allenate in giro per la città. Una situazione che potrebbe complicarsi. Il campo di Pianezza - dove quest'anno il Toro si è allenato - potrebbe non essere più disponibile, perché la società diventerà scuola calcio della Juventus (ancora in attesa di ufficializzazione). Quindi Ludergnani dovrà trovare altre opzioni per far allenare alcune annate. Di certo la situazione non lo aiuta. In attesa del Robaldo i granata cercano le case per le proprie squadre.