Torino Primavera 2022/2023, il tabellone DEFINITIVO del calciomercato invernale

Si è chiuso ieri anche il mercato della Primavera granata. Sono stati completati in entrata alcuni movimenti per far conto ai buchi lasciati dal passaggio di Gineitis e N'Guessan in Prima squadra con Juric. Cinque gli innesti per la Primavera. Il primo è stato Servalli, scelto come secondo di Passador tra i pali (permettendo così il passaggio in pianta stabile di Hennaux in Under 18). Poi Ludergnani è intervenuto sul centrocampo granata, il reparto più puntellato nella finestra invernale. D'Agostino è stato ceduto alla Primavera del Verona in prestito con diritto di riscatto, due invece gli ingressi: Barzago, prelevato dal Tritum in prestito con diritto di riscatto, e Marshage, trasferitosi dal Milan a titolo definitivo. Infine altri due innesti, uno per il reparto arretrato e uno per quello offensivo. Il primo è Makadji, arrivato dal Venezia in prestito con diritto di riscatto; per la trequarti è stato invece scelto il bulgaro Hristov con la stessa formula.