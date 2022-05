Torino Primavera, a Lecce i titoli di coda: può essere l’ultima di Coppitelli

Le parti potrebbero decidere di separarsi di comune accordo, prima però la partita contro il Lecce

Roberto Ugliono

Vigilia dell'ultima gara di campionato per il Torino Primavera: domani, domenica 15 maggio alle ore 12, i granata sfideranno il Lecce in terra salentina. La trasferta più lontana dell'anno, in casa della squadra terzultima in classifica, è una partita che per i granata avrebbe potuto rappresentare una sorta di spareggio salvezza da vivere col cuore in gola se non fosse arrivata la bella vittoria al Filadelfia contro l'Atalanta, che ha regalato la salvezza matematica. La gara di domani dunque non conta nulla a livello di classifica per il Toro. Ma potrebbe avere un significato importante per quanto riguarda il suo tecnico, Federico Coppitelli: non si può escludere che possa essere la sua ultima gara da allenatore del Torino Primavera.

LA SITUAZIONE - Al momento il contratto del tecnico è in scadenza il 30 giugno, il rinnovo non è stato firmato e nemmeno discusso, anzi ad oggi sembra più probabile che non arrivi proprio. Una separazione di comune accordo sembra l'ipotesi più concreta ad oggi. A spiegare la situazione era stato proprio lo stesso Coppitelli dopo la gara contro l'Atalanta, dicendo che al momento l'incontro con la società non c'era ancora stato e che avverrà solamente dopo l'ultima gara contro il Lecce. A quel punto l'allenatore e i dirigenti si ritroveranno per analizzare la situazione e gli obiettivi futuri. Ma c'è la sensazione che società e tecnico possano decidere di voltare pagina.

STORIA - Non è ancora il momento dei bilanci finali, ma in ogni caso Coppitelli si è ritagliato uno spazio nella storia del Torino Primavera. Al momento è il terzo allenatore più longevo della storia granata con 137 panchine, 13 in più di Serino Rampanti. Coppitelli, qualora restasse in granata, potrebbe mettere nel mirino addirittura il secondo posto occupato da Oberdan Ussello, che è a 182. Il tecnico è molto legato ai colori granata e alla società e per questo una permanenza non è da escludere. Ma, in fondo, Lecce-Torino ha il sapore dell'ultima volta.