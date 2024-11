Torino Primavera, a Orbassano arriva la Lazio: è scontro diretto con vista vetta

Torino e Lazio si affrontano nel miglior momento di forma in lotta per le posizioni più calde della classifica

Irene Nicola Redattore 23 novembre - 17:03

Terminata la sosta, si riapre la finestra sul campionato Primavera. E per il Torino il ritorno in campo è una partita dall'alto tasso di difficoltà, lo scontro diretto con vista vetta contro la Lazio. Tra meno di ventiquattro ore i biancocelesti saranno attesi a Orbassano per una sfida, in programma domenica 24 novembre alle ore 11, che ha tanto da dire.

Primavera, Torino e Lazio si affrontano nel miglior momento di forma — Torino e Lazio si affrontano per la prima volta in stagione in un momento in cui ogni gara può diventare uno snodo per restare nelle zone più alte della classifica. Granata e biancocelesti arrivano allo scontro diretto con tante certezze maturate, soprattutto negli ultimi due mesi di campionato. Da fine settembre il Torino ha invertito la rotta dopo un inizio stagione difficoltoso, portando a casa uno score quasi perfetto da allora: sei vittorie e una sola sconfitta. Anche la Lazio nello stesso arco temporale ha trovato ancora più continuità di risultati rialzandosi dopo il ko nel derby: da fine settembre i biancocelesti non hanno più perso una partita. Con questi risultati, Torino e Lazio figurano nel trio di squadre con il miglior stato di forma attuale insieme al Sassuolo.

Primavera, lo scontro tra Torino e Lazio può ridisegnare la zona playoff — A livello di classifica la posta in palio a Orbassano è altissima. Le distanze tra tutte le squadre in zona playoff sono minime. Guida il Sassuolo, in testa solitaria a quota 25 punti dopo aver battuto il Bologna. Segue l'Inter, secondo a 24 punti. Il terzo posto è di Lazio e Milan, insieme a 22 ma con i rossoneri già scesi in campo e sconfitti dal Lecce di Scurto. Poi troviamo Fiorentina e Torino, agganciate a quota 21 a occupare gli ultimi due posti della zona playoff. Tutto è in gioco, ogni punto guadagnato può valere la vetta, ogni punto perso può costare di giornata in giornata la zona playoff. Torino e Lazio lo sanno bene. Con una vittoria i granata supererebbero proprio i biancocelesti e aggancerebbero la seconda piazza dell'Inter restando a -1 dal primo posto, la Lazio in caso di tre punti si ritroverebbe invece davanti a tutti. Al campo il verdetto, le premesse per uno scontro acceso a Orbassano ci sono tutte.