Torino Primavera, arriva il Cagliari: i granata provano a rialzarsi e rilanciarsi

Torino Primavera, difficoltà e lezioni: i granata provano a reagire

Non è sicuramente un bel periodo per la Primavera di Scurto, la cui ultima vittoria risale quasi a un mese fa. Le ultime gare hanno messo in luce qualche difficoltà su cui il gruppo sta continuando però a lavorare. Va ribadito ad ogni modo che fin qui la squadra ha fatto un ottimo lavoro in stagione, il Toro è comunque terzo in classifica. Ora però è il momento di rialzarsi per rilanciarsi. Le difficoltà sono comprensibili nel corso di un intero campionato e vanno comunque inserite all'interno di un percorso che resta positivo. La Primavera ha lanciato Gineitis in Prima squadra, salutandolo a metà campionato. Altri giocatori stanno salendo in Prima squadra e sono stati chiamati da Juric, come Dembelé o N'Guessan. Il lavoro sulla Primavera resta ottimo, le difficoltà però al momento ci sono e vanno tramutate in esperienza per i granata.