Torino Primavera: bene la continuità di prestazioni, ma serve più attenzione

La Primavera del Torino ha detto addio alla Coppa Italia: va però sottolineato come ancora una volta il gruppo lasci il campo a testa alta, a fronte di qualche difetto

La Primavera del Torino ha detto addio alla Coppa Italia di categoria. Una battuta d'arresto in casa della Sampdoria che estromette dalla competizione i ragazzi di Coppitelli e lascia particolare dispiacere proprio all'allenatore romano, che ha sempre fatto bene in Coppa e ci teneva poter andare avanti. Va però sottolineato come ancora una volta il suo gruppo - nonostante la sconfitta - lasci il campo a testa alta. La prestazione c'è stata, in particolare dal secondo tempo in poi.

DIFETTI - Non è ovviamente tutto oro. Contro la Sampdoria si sono visti difetti che continuano a ripetersi. Su tutti la cura del dettaglio. Il momento più chiaro è il gol di Di Stefano, che nel giro di pochi secondi ha prima preso il palo e poi segnato. Tutto il Torino era a conoscenza delle qualità del 10 blucerchiato e concedergli ben due tiri nel giro di pochi istanti non può passare inosservato. La squadra - come è anche giusto che sia - deve migliorare proprio sui dettagli. A volte la gestione degli episodi non è delle migliori e il processo di crescita dovrà anche andare in questa direzione. Contro la Sampdoria è arrivata una dimostrazione: questa squadra è comunque ancora agli inizi e - tenendo conto dei difetti - può lottare per obiettivi importanti: la continuità è l'arma in più. Nessuna squadra in Primavera (fatta eccezione per la Roma) fornisce prestazioni sempre allo stesso livello. Ovviamente serve mantenere questo status quo e non vivere il turbinio delle montagne russe che vivono tante squadre in Primavera.