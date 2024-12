Torino Primavera, c’è il Lecce: granata in cerca di riscatto contro l’ex Scurto

Impegno infrasettimanale per il Torino Primavera, che si scontra con il passato nella sfida al Lecce di Scurto

Irene Nicola Redattore 17 dicembre - 18:14

È già tempo di archiviare la cocente sconfitta contro la Cremonese per il Torino Primavera. I granata di Felice Tufano vivono già la vigilia del prossimo impegno di campionato, una partita che non è come le altre perché metterà il Toro davanti al proprio passato nella sfida in trasferta con il Lecce di Giuseppe Scurto, in programma domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 10.30.

Torino Primavera, Tufano e Scurto avversari nella prima contro l'ex tecnico granata — Tufano e Scurto in passato si sono già affrontati. La prima volta in campionato risale a tre stagioni fa, stagione 2020-2021: Scurto siede sulla panchina della Spal, Tufano è al timone della Sampdoria. In quell'anno due precedenti, in cui arrivano una vittoria per parte: i blucerchiati si aggiudicano per 2-1 l'incontro d'andata, i ferraresi replicano il risultato ma a proprio favore al ritorno. In quella stagione Tufano arriva primo con la Samp nel girone e viene poi eliminato in semifinale scudetto dall'Atalanta, Scurto chiude settimo a un passo dalla zona playoff. Bisogna aspettare la stagione 2022-2023 per un nuovo incrocio tra i due tecnici. Scurto è alla prima stagione del biennio in granata, Tufano è sempre allenatore della Sampdoria. Il Torino porta a casa un successo nella gara d'andata (2-0, gol di Dell'Aquila e Jurgens) mentre Tufano strappa un punto al ritorno tra le mura amiche (2-2, Savva e Corona i marcatori granata, Ivanovic e Montevago quelli blucerchiati). Da allora le strade di Scurto e Tufano sono sempre state parallele, fino al nuovo incrocio di domani in casa del Lecce, una sfida che sa di presente e di passato.

Torino Primavera, a Lecce per tornare a vincere e per risalire in classifica — Torino e Lecce arrivano alla sfida con due sconfitte da riscattare. I granata hanno perso punti importanti contro la Cremonese nello 0-1 di Orbassano, i salentini sono stati mandati ko dal Genoa per 2-1 in trasferta. Entrambe quindi hanno voglia di rifarsi e di tornare al successo. Il Torino vuole mettere in campo quel cambio di mentalità chiesto da Tufano e cerca i tre punti per ridare fiato alla classifica con i granata scivolati al settimo posto dopo l'ultimo ko. La zona playoff resta nelle immediate vicinanze: il Milan sesto ha gli stessi punti del Toro ma è virtualmente avanti perché ha lo scontro diretto a favore, la Lazio quinta resta distante un solo punto; è importante anche non far scappare ulteriormente Inter, Fiorentina e Roma portatesi a 30 punti, quattro in più dei granata. Il Lecce occupa invece la quattordicesima posizione a quota 18 punti, ma con un balzo potrebbe spingersi fino alle porte della top 10. Da monitorare anche il rendimento casalingo e in trasferta. Il Lecce ha vinto in casa le ultime due gare del suo campionato (Atalanta e Milan); il Torino ha una sconfitta in trasferta da riscattare, quella contro l'Inter nel big match.