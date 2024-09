Torino Primavera, chiuso il primo ciclo di partite tra spunti e rodaggio

Sicuramente il Toro arriva alla sosta con più di un rimpianto per quanto riguarda quanto racimolato in termini di punti. La vittoria contro la Sampdoria ha permesso di iniziare con il piede giusto (tolta la tegola dell'infortunio di Perciun, fuori almeno fino a dicembre), poi le gare con Milan e Fiorentina e i due stop. Con i rossoneri i granata hanno pagato la mole di occasioni sprecate in una partita dominata nel secondo tempo in cui almeno il pari sarebbe stato più veritiero per quanto visto in campo, con la Viola il neo è stata una difficoltà a finalizzare quanto creato nel primo tempo e la poca convinzione nel secondo per cercare la rimonta. Tutti aspetti su cui mettere mano e che il tempo aiuterà ad affinare come sottolineato anche da Tufano nel postpartita di Torino-Fiorentina: "Io credo che il lavoro alla lunga debba pagare necessariamente e noi non mancheremo di proseguire il nostro cammino, cercando ancora di più di trovare quel bandolo della matassa, che poi si chiama risultato".

Torino Primavera, al lavoro per ripartire e inserire i nuovi innesti

D'altronde va ricordato che in estate la Primavera granata è stata rivoluzionata. Tanti punti fermi hanno fatto il salto nel professionismo lasciando Torino, altri si stanno approcciando alla Serie A con Vanoli (Njie, Bianay Balcot e Ciammaglichella, ieri in campo in Primavera). Il Torino sta poi cosi scoprendo nuovi volti. C'è chi è salito dalle Under come Rossi, Desole, Raballo, Dimitri e Galantai e si sta approcciando al campionato Primavera 1 con i primi passi. Ci sono poi tanti innesti a cui andrà dato il tempo di inserirsi. Plaia e Krzyzanowski sono più avanti nel processo, Olsson è stato subito schierato titolare contro la Fiorentina. Tanti altri, arrivati in estate, si inseriranno nel tempo con le rotazioni: Siviero, Gueye, Sabone, Manneh, Da Costa, Pellini, Russo, Tzouliou e Conzato. Ad aiutarli giocatori come Dalla Vecchia, Gabellini, Mendes, Marchioro e Franzoni che già hanno avuto ampio spazio con Scurto e possono essere leader con Tufano. Proprio per questo serve tempo per continuare a lavorare, vedere i frutti del lavoro sul campo e dare un giudizio più completo. Tra due settimane il Torino Primavera tornerà a pensare al campionato, ripartendo da Verona per la trasferta contro l'Hellas, che nelle prime tre uscite ha portato a casa quattro punti.