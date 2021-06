Torino Primavera: contro l’Empoli tra stanchezza, assenze e un brutto precedente

Coppitelli perde Todisco sulla destra, andranno poi valutate le condizioni degli altri giocatori a sua disposizione

PREPARAZIONE - Su tutte, la partita contro l'Empoli è sicuramente la più difficile da preparare per Coppitelli. Considerando l'impegno del Bologna contro l'Ascoli fanalino di coda, i granata dovranno provare a fare punti per non perdere terreno dai felsinei. Ma c'è ben poco tempo per recuperare dal dispendio psico-fisico messo in campo per battere il Bologna e l'Empoli, avendo giocato sabato, ha anche un giorno di riposo in più. Ieri il primo allenamento e oggi il secondo prima della partenza. Difficile pensare che i granata siano riusciti a recuperare le forze. Ma ciò non basta. La rosa si assottiglia di più contro l'Empoli vista l'assenza di Todisco per squalifica. Poi ci saranno le condizioni di Celesia da valutare, visto che aveva giocato contro il Bologna con un solo allenamento sulle gambe (così come La Marca subentrato a gara in corso). Più probabile che al suo posto giochi Foschi.