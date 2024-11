Torino Primavera, contro l’Udinese per ritrovare il successo in campionato

Nel posticipo di lunedì il Torino Primavera affronta l'Udinese: i granata vogliono rialzarsi dopo il ko a Sassuolo

Irene Nicola Redattore 3 novembre - 12:30

Dopo la vittoria all'esordio in Coppa Italia contro la Virtus Entella, il Torino Primavera torna con la testa al campionato. I granata di Felice Tufano resteranno in Piemonte tra le mura amiche del Valentino Mazzola di Orbassano, dove è atteso domani, nel posticipo di lunedì 4 novembre, l'Udinese per la decima giornata di campionato.

Torino Primavera, caccia alla vittoria anche in campionato contro un'Udinese in difficoltà — Sulla carta l'impegno contro l'Udinese dovrebbe essere agevole per i granata. Il Torino, per quanto reduce in campionato dalla sconfitta contro il Sassuolo campione d'Italia, ha consolidato la propria idea di gioco e da più di un mese ha trovato continuità di prestazione prima ancora che di risultati. L'Udinese invece sta vivendo invece un momento complesso: da inizio campionato a oggi ha raccolto solo tre punti con il Verona, poi sono arrivate otto sconfitte con un passivo pesante di reti incassate. La classifica, tuttavia, non è mai una motivazione per sottovalutare l'avversaria e l'errore che il Toro non deve commettere è proprio prendere con leggerezza un impegno che presenta insidie tra cui quella di affrontare un avversario ferito in cerca di una svolta. Tornare alla vittoria dopo il ko di Sassuolo è importante e deve essere l'obiettivo. Il successo proietterebbe nuovamente i granata nelle zone più calde di classifica.

Torino Primavera, con l'Udinese si cerca una prova di maturità — Il Torino arriva alla sfida con l'Udinese avendo gestito con intelligenza le forze per via del doppio impegno settimanale. Tufano ha dato spazio in Coppa Italia a chi aveva giocato meno nelle ultime uscite, facendo invece riposare chi aveva speso tanto in campionato e ora è pronto a tornare. Ha ottenuto buone risposte e nuovi segnali utili per avere un più ampio ventaglio di scelte. Contro l'Udinese servirà maturità e cura dei dettagli. Aspetti su cui più volte è intervenuto Tufano, anche dopo la Coppa Italia parlando di come la squadra debba ancora crescere nella gestione del risultato. I granata lavorano in quest'ottica e con l'Udinese sono chiamati a mettersi alla prova. Archiviare la sconfitta con il Sassuolo e tornare a vincere sarebbe un segnale importante.